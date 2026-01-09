Propuesta cultural
El documental 'Vidas irrenovables' sobre la transición energética se proyecta en Mérida
La proyección tendrá lugar este viernes, en La Enredadera, y contará con la presencia de su director Francisco J. Vaquero
El documental 'Vidas irrenovables' sobre la transición energética se proyectará este viernes, 9 de enero, a las 20 horas en el espacio sociocultural La Enredadera de Mérida. El proyecto ofrece una mirada "necesaria" y "profundamente humana" sobre los límites del modelo energético actual y sus consecuencias directas en los territorios y en las personas que los habitan.
A través de distintas voces y experiencias, el trabajo plantea una reflexión crítica sobre la transición energética, cuestionando quién paga realmente el precio del llamado "progreso" y poniendo en el "centro" a las comunidades rurales, los paisajes y las vidas que quedan fuera del "relato oficial".
Presencia del director
Por último, indicar que la presentación contará con la presencia de su director, Francisco J. Vaquero, y el coloquio posterior estará moderado por la presidenta de la Cooperativa EnVerde, Yolanda Tomé, según ha informado en nota de prensa La Enredadera, que se encuentra ubicada en el número 1 de la calle Cimbrón.
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
- Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
- Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
- La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
- El Teatro Romano de Mérida se queda sin entradas para el concierto de Siloé