Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Balance del sector turistico

El turismo internacional gana peso en Mérida: un 57% más durante las Navidades

El delegado Felipe González destaca como "especialmente relevante" el ascenso de los mercados estadounidense y mexicano

Turistas durantes las Navidades pasadas en Mérida.

Turistas durantes las Navidades pasadas en Mérida. / AYUNTAMIENTO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La campaña navideña ha reforzado el posicionamiento de Mérida como destino turístico internacional, con un incremento del 57% en el número de visitantes extranjeros, que alcanzaron los 2.547 durante las Navidades pasadas. El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado este viernes como "especialmente relevante" el ascenso de los mercados estadounidense y mexicano, que se han colocado entre los tres países con mayor número de visitantes internacionales

El ayuntamiento emeritense atribuye estos datos al impacto de las campañas de promoción impulsadas en distintos medios, canales digitales y ferias especializadas, con el objetivo de avanzar en la desestacionalización del turismo en la capital extremeña. Según ha destacado en una nota de prensa, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero fue especialmente visible la presencia de grupos de visitas guiadas en el centro histórico de la ciudad, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia del año.

Las cifras

Las oficinas municipales de turismo (Teatro, Villa, Museo Abierto y Luxuria) atendieron a un total de 14.364 visitantes, de los que 11.817 fueron turistas nacionales y 2.547 internacionales. En términos porcentuales, el 82,29% de las consultas correspondieron a visitantes procedentes de España, frente al 17,74% de turistas extranjeros.

Noticias relacionadas y más

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró la procedencia de visitantes con un 29,36%, seguida de Madrid (25,65%) y Castilla y León (7,43%). En el ámbito internacional, Portugal volvió a situarse como principal mercado emisor, con un 38,28%, seguido de Estados Unidos (9,93%) y México (6,20%). Además, González ha recordado que el Puente de la Constitución fue el periodo con mayor crecimiento del turismo internacional en Mérida, con un aumento del 160,4% respecto a años anteriores

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
  2. El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera sus cráteras y cierra una herida patrimonial
  3. Mérida celebra la suerte: así impulsa la Lotería Nacional la economía y la ilusión en la ciudad
  4. Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
  5. Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
  6. Moverse el 5 de enero por Mérida será complicado: estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes
  7. La Pajarita de Mérida vuelve a ser sinónimo de suerte con otro primer premio de la Lotería Nacional
  8. El Teatro Romano de Mérida se queda sin entradas para el concierto de Siloé

El turismo internacional gana peso en Mérida: un 57% más durante las Navidades

El turismo internacional gana peso en Mérida: un 57% más durante las Navidades

Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida

Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida

Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida

Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida

Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial

Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial

Mérida arranca 2026 con cine solidario, teatro familiar y convivencia vecinal

Mérida arranca 2026 con cine solidario, teatro familiar y convivencia vecinal

'La historia interminable' llegará este sábado al teatro María Luisa de Mérida

'La historia interminable' llegará este sábado al teatro María Luisa de Mérida

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo el frío en el centro de reparto de Correos en Mérida

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo el frío en el centro de reparto de Correos en Mérida

Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana

Mérida reparte imanes de nevera con los teléfonos municipales para facilitar la comunicación ciudadana
Tracking Pixel Contents