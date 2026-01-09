Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida

Las obras destinadas a la reforma y mejora museográfica de la cripta arqueológica de la basílica de Santa Eulalia de Mérida están a punto de finalizar. Según informan desde la Consejería de Cultura a este diario, el plazo de finalización de los trabajos está establecido para el 22 de enero y se prevé acabar en la fecha prevista, por lo que a partir de entonces este espacio podría reabrirse a las visitas. Cabe recordar que, inicialmente, la previsión era que la reapertura se produjera el pasado 10 de diciembre coincidiendo con la festividad de la patrona emeritense.

Junta de Exremadura

El Consorcio de la Ciudad Monumental sacó a licitación el contrato para ejecutar las intervenciones y resultó adjudicataria la empresa Theming Profile, por un importe de 88.885,60 euros, con los impuestos incluidos. Los restos arqueológicos situados bajo el suelo de la basílica actual fueron excavados a finales del siglo XX. Los materiales aportados por dicha intervención permitieron conocer la evolución histórica de ese espacio, sintetizada en cuatro etapas: casas romanas, necrópolis cristiana (desde el siglo IV) en la que se construyó un mausoleo en memoria de la Mártir, basílica dedicada a Eulalia (s. V) y la iglesia actual (desde 1230 hasta el presente).

Las mejoras

Entre las mejoras llevadas a cabo, destacar que en el espacio expositivo se han introducido nuevos recursos interpretativos como paneles retroiluminados, maquetas y expositores para piezas arqueológicas. También se han sustituido las luminarias y el sistema eléctrico, además de pintar los elementos metálicos: barandillas y verja, suelo de la pasarela, pilares y vigas de la estructura del forjado de la iglesia.

A tenor de lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en la actualidad existe un centro de interpretación en una edificación anexa a la basílica donde se explican los restos arqueológicos antes de la visita de la cripta. El acceso a la misma se realiza mediante escaleras y no es posible la instalación de rampa, ni salva escaleras, lo que "imposibilita la aplicación de los criterios de accesibilidad universal en el acceso".