Proyecto de reforma

Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida

Está previsto que las intervenciones concluyan el 22 de enero, tras una inversión cercana a los 90.000 euros para la mejora de este espacio arqueológico

Trabajos en la basílica de Santa Eulalia de Mérida.

Trabajos en la basílica de Santa Eulalia de Mérida. / JUNTAEX

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Las obras destinadas a la reforma y mejora museográfica de la cripta arqueológica de la basílica de Santa Eulalia de Mérida están a punto de finalizar. Según informan desde la Consejería de Cultura a este diario, el plazo de finalización de los trabajos está establecido para el 22 de enero y se prevé acabar en la fecha prevista, por lo que a partir de entonces este espacio podría reabrirse a las visitas. Cabe recordar que, inicialmente, la previsión era que la reapertura se produjera el pasado 10 de diciembre coincidiendo con la festividad de la patrona emeritense.

VIDEO | La cripta de Santa Eulalia, uno de los lugares más fascinantes de la basílica de Mérida, será visitable desde diciembre

Junta de Exremadura

El Consorcio de la Ciudad Monumental sacó a licitación el contrato para ejecutar las intervenciones y resultó adjudicataria la empresa Theming Profile, por un importe de 88.885,60 euros, con los impuestos incluidos. Los restos arqueológicos situados bajo el suelo de la basílica actual fueron excavados a finales del siglo XX. Los materiales aportados por dicha intervención permitieron conocer la evolución histórica de ese espacio, sintetizada en cuatro etapas: casas romanas, necrópolis cristiana (desde el siglo IV) en la que se construyó un mausoleo en memoria de la Mártir, basílica dedicada a Eulalia (s. V) y la iglesia actual (desde 1230 hasta el presente).

Las mejoras

Entre las mejoras llevadas a cabo, destacar que en el espacio expositivo se han introducido nuevos recursos interpretativos como paneles retroiluminados, maquetas y expositores para piezas arqueológicas. También se han sustituido las luminarias y el sistema eléctrico, además de pintar los elementos metálicos: barandillas y verja, suelo de la pasarela, pilares y vigas de la estructura del forjado de la iglesia.

Noticias relacionadas y más

A tenor de lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en la actualidad existe un centro de interpretación en una edificación anexa a la basílica donde se explican los restos arqueológicos antes de la visita de la cripta. El acceso a la misma se realiza mediante escaleras y no es posible la instalación de rampa, ni salva escaleras, lo que "imposibilita la aplicación de los criterios de accesibilidad universal en el acceso".

