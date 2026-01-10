Mérida lleva el MIT jazz festival al corazón de Nueva Orleans para impulsar el turismo

El MIT Jazz Festival de Mérida está participando en Nueva Orleans (EEUU) en la 17ª Conferencia Anual de la Jazz Education Network (JEN), que se celebra del 7 al 10 de enero en el Hyatt Regency New Orleans. A la presentación del certamen asistieron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el delegado de Cultura, Antonio Vélez, y el director del Mit Jazz Festival emeritense, Raúl Miguel Rodríguez, junto a otros representantes de este certamen

El primer edil destacó la presencia de Mérida en esta convención de colegios y universidades de Estados Unidos, además de bandas de músicas de jazz de todo el mundo. "Es una presencia muy importante porque somos la única ciudad de España y de las pocas de Europa que está aquí presente", señaló, al tiempo que incidió en que lo que se pretende es "seguir abriendo puertas y horizontes a que más turistas conozcan Mérida, a través del jazz", informó el ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, Rodríguez señaló que en esta conferencia anual convergen las mejores instituciones a nivel educativo, no sólo de Estados Unidos, sino a nivel internacional. De este modo, explicó que la presentación del Mit Jazz Festival en esta tiene como objetivo la proyección internacional no solo de este proyecto musical, sino también de la ciudad. Asimismo, subrayó que esto también permite poner en valor el talento de los músicos profesionales, artistas "de talla mundial", que participan en el Mit Jazz Festival.

Proyección turística y cultural

En el marco de este viaje institucional, el alcalde también ha mantenido reuniones y entrevistas con distintos promotores turísticos de Nueva Orleans, así como encuentros de trabajo con diversos turoperadores estadounidenses, con el objetivo de reforzar la proyección turística y cultural de la ciudad en Estados Unidos, explorando nuevas vías de colaboración para posicionar a Mérida como un destino de referencia para el turismo cultural y musical a nivel mundial.

Osuna se reunió con Wilberto Pérez, director de TMF, una compañía con sede en Texas (Estados Unidos), dedicada a la planificación y gestión de viajes, festivales y eventos culturales dirigidos a grupos de artes escénicas, con amplia experiencia en el ámbito internacional. Manifestó que "la idea es posicionar a Mérida como un referente de este turismo que lleva muchos años trabajándose en el país y, especialmente, en Europa", donde "numerosas bandas de música de diferentes universidades viajan para completar su formación".