La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre

Una demora más. Según informan a este diario desde el Ayuntamiento de Mérida, las obras para habilitar un nuevo acceso al teatro María Luisa se licitarán ahora en el primer semestre del año, aunque se desconoce el motivo del retraso. Este proyecto, que arrancó en 2021, tuvo que paralizarse al año siguiente debido a la aparición de unos restos arqueológicos que impedían acceder con maquinaria pesada para realizar las labores de demolición, tal y como estaba proyectado inicialmente.

En octubre de 2024, se informó de que el nuevo contrato para la ejecución de los trabajos de adecuación de terrenos y acceso posterior al teatro por la Torre Albarrana tendría un coste de 460.000 euros y que la previsión era sacarlo a concurso público de manera inminente, con un plazo máximo de cuatro meses para acometer el proyecto. Seis meses más tarde, ya en abril de 2025, desde el consistorio volvió a señalarse que la salida a licitación se produciría en las próximas semanas, pero tampoco se cumplió.

El proyecto

Cabe recordar que el proyecto contempla la creación de un acceso al teatro con los restos arqueológicos de la muralla y la propia torre integrados en el mismo, dando valor tanto al recinto cultural como a los propios elementos arqueológicos, que formarán parte de una nueva plaza pública. Asimismo, esta segunda entrada permitirá cumplir aún más la normativa de accesibilidad, además de ganar algo más de aforo para las zonas comunes del teatro.

«Lo principal es preservar el patrimonio arqueológico, de ahí que la aparición de unos restos importantes, entre ellos unas pinturas de gran valor, haga ahora necesario que la demolición se efectúe de manera manual», explicó la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, tras la realización de las excavaciones por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental, que costaron 36.000 euros. «Con la integración de los restos en el proyecto, la nueva entrada será más espectacular», afirmó.