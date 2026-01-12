Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha lamentado que la ciudad haya dejado de ser sede de las pruebas teóricas para la obtención del carné de conducir de la Dirección General de Tráfico, un servicio que permitía a muchos ciudadanos evitar desplazamientos a Badajoz. Según ha señalado el PP en un comunicado, el consistorio de la capital extremeña había sido notificado de que, a partir del 1 de enero de 2026, debía disponer de una sala equipada con medios informáticos adaptados a los exámenes telemáticos exigidos por la DGT. A juicio de los populares, la pérdida de este servicio se debe exclusivamente a una falta de previsión del equipo de Gobierno local, liderado por Antonio Rodríguez Osuna.

Pérdida de protagonismo

La formación ha indicado que desde comienzos de este año quienes desean presentarse a la prueba teórica deben desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico en Badajoz, lo que, a su entender, supone un perjuicio para la ciudadanía emeritense. En este sentido, el PP ha considerado que esta situación refleja una pérdida de protagonismo de Mérida.

Incumplimiento de una obligación

Los populares han subrayado que no se trata de un problema económico, ya que la inversión necesaria sería reducida en comparación con el presupuesto municipal, sino de un incumplimiento de una obligación conocida con antelación. Por ello, han reclamado al consistorio de la capital regional una solución inmediata para recuperar el servicio y evitar que Mérida siga perdiendo servicios y prestigio.