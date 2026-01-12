Estuvo dos semanas luchando por su vida en la UCI
Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
Fue capataz de Santa Eulalia y gran apasionado del judo, muy querido en ambos ámbitos
El fallecimiento de Miguel Ángel Valiente, conocido hostelero de 62 años y propietario del bar Arcade, ubicado en la céntrica plaza de España, ha causado un profundo pesar en la capital extremeña este lunes. Muy querido por familiares, amigos y clientes, fue una persona cercana, extrovertida y generosa, muy vinculada a la vida social y religiosa de Emerita Augusta, siempre comprometido con los emeritenses y apasionado del judo, disciplina que formó una parte muy importante de su vida.
Donar todos sus órganos
Su fallecimiento se produjo tras dos semanas de lucha después de sufrir un infarto durante la San Silvestre Emeritense, tras lo cual tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde permaneció ingresado. Después de entrar en muerte encefálica, su familia decidió donar todos sus órganos, un gesto de enorme generosidad que permitirá salvar otras vidas. Muy vinculado a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, de la que fue capataz, la entidad ha expresado su profunda tristeza y pena en redes sociales y ha trasladado sus condolencias a sus seres queridos y a toda la comunidad eulaliense. El conocido hostelero se velará esta tarde en Mérida y mañana tendrá lugar el entierro.
