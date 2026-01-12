No hay una solución efectiva
La plantilla de limpieza del edificio La Paz de Mérida protesta por meses sin cobrar
UGT exige a la Junta de Extremadura garantías salariales para los trabajadores afectados
El personal de limpieza del Edificio de Servicios Administrativos La Paz de Mérida ha denunciado este lunes los "retrasos reiterados y sistemáticos" en el abono de sus salarios durante una concentración promovida por UGT, que ha exigido a la Junta garantías salariales al considerarla responsable subsidiaria del conflicto. La protesta ha respondido, según el sindicato, a una situación que se ha prolongado durante meses y que ha llevado a la plantilla a movilizarse ante la reiteración de los impagos y la falta de un desenlace real. La concentración se ha celebrado a las 15:00 horas y ha contado con la participación de los trabajadores de limpieza, integrada por unas 25 personas y empleada por la empresa Realan Services SL. Según ha señalado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Extremadura (UGT-FeSMC Extremadura), los trabajadores han decidido iniciar las movilizaciones tras comprobar que los impagos se han repetido "sin que exista una solución efectiva", lo que ha generado una situación de "incertidumbre económica permanente para numerosas familias".
Modelo barato
UGT-FeSMC Extremadura ha señalado al Gobierno autonómico como "responsable subsidiaria de este conflicto laboral" y ha criticado que las adjudicaciones con bajas económicas "desproporcionadas" permitan que empresas "sin la solvencia necesaria accedan a contratos públicos, trasladando el ajuste económico a los salarios de las personas trabajadoras". Durante la concentración, el vicesecretario general del sindicato, José Antonio Franco, ha reclamado que el Ejecutivo regional "deje de ser cómplice de un modelo de limpieza barata" que condena a la plantilla a no saber cuándo va a cobrar su sueldo mensual.
Más movilizaciones
La organización sindical ha reclamado una "intervención inmediata" de la Junta, tanto para garantizar el cobro puntual de los salarios adeudados como para revisar los criterios de adjudicación de contratos públicos, de manera que se asegure el cumplimiento de los derechos laborales y unas "condiciones de trabajo dignas". Según ha informado UGT-FeSMC Extremadura en un comunicado, las movilizaciones se repetirán mañana y el miércoles, también a las 15:00 de la tarde, hasta que se ofrezca una "solución real y efectiva" a una plantilla que, según el sindicato, "ya no puede soportar más incumplimientos".
