Un hombre de 35 años y una mujer de 41
A prisión en Mérida dos detenidos con ocho órdenes judiciales después de huir y amenazar a la policía
Huyeron de los agentes y se atrincheraron en una vivienda cercana a la avenida de Portugal
Un hombre de 35 años y una mujer de 41 han ingresado en prisión tras ser detenidos en Mérida por la Policía Nacional, al acumular ocho requisitorias judiciales en vigor y estar implicados en delitos, entre ellos resistencia y desobediencia grave, amenazas y delitos contra la seguridad vial. La intervención se produjo el pasado jueves, cuando varios policías los localizaron en la avenida de Portugal y, al intentar identificarlos, ambos emprendieron la huida y se refugiaron en un domicilio cercano. Al percatarse de la presencia policial, los dos individuos, conocidos por los agentes, se introdujeron en la vivienda, lo que obligó a establecer un cordón de seguridad en la zona. Durante el operativo, el varón profirió amenazas contra los policías, mientras se iniciaban diligencias urgentes con el juzgado de guardia para una posible entrada en el inmueble.
Colisionar contra un árbol
Tras varios minutos de negociación, ambos depusieron su actitud y se entregaron voluntariamente, procediéndose a su detención. Ya en dependencias policiales, se les imputaron además los delitos de resistencia y desobediencia grave, amenazas y contra la seguridad vial, relacionados con unos hechos ocurridos en marzo de 2025 en Mérida, cuando huyeron en un vehículo hasta colisionar contra un árbol y abandonar el lugar a la carrera. Los detenidos, que cuentan con bastantes antecedentes, ingresaron en prisión rápidamente por decisión judicial debido al elevado número de requisitorias pendientes.
