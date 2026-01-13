El concejal de Policía Local, Felipe González, afirma que los exámenes teóricos de la DGT volverán a Mérida “más pronto que tarde”

El delegado de Policía Local del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, ha respondido a las críticas del Partido Popular por la pérdida de la sede de los exámenes teóricos del carné de conducir y ha asegurado que el consistorio trabaja desde hace meses, junto con la Diputación de Badajoz y la Dirección General de Tráfico, para recuperar el mencionado servicio. Según ha explicado, la principal dificultad es disponer de una sala que cumpla los requisitos técnicos exigidos por la DGT, especialmente en materia de accesibilidad y dotación de equipos informáticos, cuya adaptación requiere un proceso complejo. En este contexto, el edil ha avanzado que en las próximas semanas se licitarán los pliegos necesarios con el fin de que, “más pronto que tarde”, los alumnos puedan volver a examinarse en la propia localidad y evitar desplazamientos.

Un aspirante extremeño se presenta al examen teórico de conducir. / El Periódico Extremadura

Críticas del PP

Cabe recordar que el Grupo Municipal del Partido Popular ha lamentado que Mérida haya dejado de ser sede de las pruebas teóricas de la Dirección General de Tráfico, un servicio que, según ha señalado, permitía a muchos ciudadanos evitar desplazamientos hasta Badajoz. En un comunicado, los populares han indicado que el ayuntamiento fue notificado de que, a partir del 1 de enero de 2026, debía disponer de una sala equipada con medios informáticos adaptados a los exámenes telemáticos exigidos por la DGT. A juicio del PP, la pérdida de este servicio responde a una falta de previsión del equipo de Gobierno local, encabezado por el alcalde Antonio Rodríguez Osuna. La formación ha añadido que, desde comienzos de este año, quienes desean presentarse a la prueba deben desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico en Badajoz, una situación que consideran perjudicial para los emeritenses y que, en su opinión, supone una pérdida de protagonismo para la capital.