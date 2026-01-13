Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaReforma de CánovasApuñalamiento en ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Adiós a un gran profesional y mejor persona

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

La ceremonia comenzará a las 16:30 horas

Miguel Ángel Valiente, estrechamente vinculado a la devoción a Santa Eulalia.

Miguel Ángel Valiente, estrechamente vinculado a la devoción a Santa Eulalia. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El día ha amanecido nublado, lluvioso y frío en Mérida, un reflejo del ánimo con el que la ciudad ha recibido el fallecimiento de Miguel Ángel Valiente, conocido hostelero de 62 años y propietario del bar Arcade, ubicado en la céntrica plaza de España. Su muerte ha causado un profundo pesar entre familiares, amigos y clientes de una persona muy querida y estrechamente vinculada a la capital regional.

Tanatorio de la avenida Felipe VI

El funeral en su memoria se celebrará este martes, a las 16:30 horas, en la Basílica de Santa Eulalia, mientras que sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de la avenida Felipe VI. La familia ha agradecido las numerosas muestras de cariño y condolencias recibidas desde que se conoció la noticia.

Noticias relacionadas y más

Bar Arcade.

Bar Arcade. / Alberto Manzano

Cercano, extrovertido y generoso

Miguel Ángel Valiente era un ser humano cercano, extrovertido y generoso, muy implicada en la vida social y religiosa de Emerita Augusta y siempre comprometido con los vecinos. Apasionado del judo, disciplina que marcó una parte muy importante de su vida, fue considerado un gran profesional y, sobre todo, una excelente persona por quienes lo trataron. Su fallecimiento se produjo tras dos semanas ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz, después de sufrir un infarto durante la tradicional y popular San Silvestre de la capital extremeña. Después de entrar en muerte encefálica, su seres queridos decidió donar todos sus órganos. Muy vinculado a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida, de la que fue capataz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
  2. Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
  3. Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
  4. Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
  5. Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
  6. El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
  7. Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
  8. La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida

Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos

Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos

La plantilla de limpieza del edificio La Paz de Mérida protesta por meses sin cobrar

La plantilla de limpieza del edificio La Paz de Mérida protesta por meses sin cobrar

A prisión en Mérida dos detenidos con ocho órdenes judiciales después de huir y amenazar a la policía

A prisión en Mérida dos detenidos con ocho órdenes judiciales después de huir y amenazar a la policía

Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz

Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz

Sin pantallas ni consolas: así jugaban los niños en la Mérida romana

Sin pantallas ni consolas: así jugaban los niños en la Mérida romana

Aquellas rebajas de enero en Mérida

Aquellas rebajas de enero en Mérida
Tracking Pixel Contents