Adiós a un gran profesional y mejor persona
El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida
La ceremonia comenzará a las 16:30 horas
El día ha amanecido nublado, lluvioso y frío en Mérida, un reflejo del ánimo con el que la ciudad ha recibido el fallecimiento de Miguel Ángel Valiente, conocido hostelero de 62 años y propietario del bar Arcade, ubicado en la céntrica plaza de España. Su muerte ha causado un profundo pesar entre familiares, amigos y clientes de una persona muy querida y estrechamente vinculada a la capital regional.
Tanatorio de la avenida Felipe VI
El funeral en su memoria se celebrará este martes, a las 16:30 horas, en la Basílica de Santa Eulalia, mientras que sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de la avenida Felipe VI. La familia ha agradecido las numerosas muestras de cariño y condolencias recibidas desde que se conoció la noticia.
Cercano, extrovertido y generoso
Miguel Ángel Valiente era un ser humano cercano, extrovertido y generoso, muy implicada en la vida social y religiosa de Emerita Augusta y siempre comprometido con los vecinos. Apasionado del judo, disciplina que marcó una parte muy importante de su vida, fue considerado un gran profesional y, sobre todo, una excelente persona por quienes lo trataron. Su fallecimiento se produjo tras dos semanas ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz, después de sufrir un infarto durante la tradicional y popular San Silvestre de la capital extremeña. Después de entrar en muerte encefálica, su seres queridos decidió donar todos sus órganos. Muy vinculado a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida, de la que fue capataz.
