El próximo 1 de febrero
Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos
El Fondo Popular Don Bosco volverá a tomar las calles emeritenses
La 32ª edición del Fondo Popular Don Bosco se celebrará el próximo 1 de febrero en Mérida y prevé reunir a más de mil corredores de todas las edades en una cita deportiva y solidaria que recorrerá algunos de los principales monumentos emeritenses, como el Templo de Diana y el Puente Romano, y finalizará en las instalaciones del Colegio Salesianos. La jornada, organizada por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Salesiano María Auxiliadora en colaboración con el centro y el ayuntamiento de la capital regional, conmemora el nacimiento de Don Bosco, fundador de los Salesianos.
Apoyar a menores y familias vulnerables
La presidenta de la AMPA del Colegio Salesianos, María Sánchez Matamoros, ha destacado que el 80 por ciento de los participantes son jóvenes, lo que, a su juicio, refuerza los valores educativos y sociales del evento. La prueba cuenta con distintas categorías que abarcan desde niños y jóvenes hasta adultos, y mantiene la Caminata Don Bosco, una modalidad no competitiva que permite la participación de toda la ciudadanía. La recaudación se destinará íntegramente al Proyecto Murialdo, impulsado por la Casa Salesiana de Mérida, para apoyar a menores y familias en situación de vulnerabilidad.
Plazo de inscripción
La carrera concluirá alrededor de las 13:00 horas con la entrega de premios y una degustación de migas, mientras que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 29 de enero, con precios populares para facilitar la participación.
