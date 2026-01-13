Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol

No todas las emergencias tienen que ver con el fuego, los accidentes de tráfico o los grandes rescates. Este pasado domingo, los bomberos de la capital extremeña demostraron de nuevo la amplitud de su labor al salvar a un gato que llevaba más de un día subido a un árbol en la calle Atarazanas. Fueron varios los vecinos de la zona quienes alertaron de la situación después de escuchar durante horas los maullidos del animal, que se encontraba visiblemente asustado e incapaz de bajar por sus propios medios. Ante el temor de que pudiera caer al acerado, algunos residentes llegaron a colocar una caja alrededor del árbol para amortiguar una posible caída y evitar que se hiciera daño, mientras intentaban buscar una solución.

Alivio y aplausos

Además, los vecinos dieron aviso tanto a la Policía Local de Mérida como a una protectora de animales, aunque finalmente fue necesaria la intervención de los bomberos. Sobre las 20:30 horas, algunos efectivos se desplazaron hasta el lugar y lograron rescatar al gato sin que sufriera daños. La intervención fue recibida con alivio y aplausos por parte de los residentes, que agradecieron su actuación y celebraron el final feliz de un rescate poco habitual, pero muy valorado en el barrio.