En la calle Atarazanas
Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol
El felino llevaba más de un día sin poder bajar por sus propios medios y estaba asustado
No todas las emergencias tienen que ver con el fuego, los accidentes de tráfico o los grandes rescates. Este pasado domingo, los bomberos de la capital extremeña demostraron de nuevo la amplitud de su labor al salvar a un gato que llevaba más de un día subido a un árbol en la calle Atarazanas. Fueron varios los vecinos de la zona quienes alertaron de la situación después de escuchar durante horas los maullidos del animal, que se encontraba visiblemente asustado e incapaz de bajar por sus propios medios. Ante el temor de que pudiera caer al acerado, algunos residentes llegaron a colocar una caja alrededor del árbol para amortiguar una posible caída y evitar que se hiciera daño, mientras intentaban buscar una solución.
Alivio y aplausos
Además, los vecinos dieron aviso tanto a la Policía Local de Mérida como a una protectora de animales, aunque finalmente fue necesaria la intervención de los bomberos. Sobre las 20:30 horas, algunos efectivos se desplazaron hasta el lugar y lograron rescatar al gato sin que sufriera daños. La intervención fue recibida con alivio y aplausos por parte de los residentes, que agradecieron su actuación y celebraron el final feliz de un rescate poco habitual, pero muy valorado en el barrio.
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
- Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
- La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre