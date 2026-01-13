La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

La Policía Local de Mérida abrió un total de diez atestados por siniestros viales durante la semana comprendida entre el 5 y el 11 de enero. De ellos, nueve correspondieron a accidentes con daños materiales y uno a un siniestro con resultado de lesiones.

El accidente con heridos se produjo tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo de movilidad personal (VMP) en el Puente Lusitania.

Además, los agentes instruyeron diligencias penales en dos casos: uno por conducir bajo los efectos del alcohol, superando la tasa máxima permitida, y otro por conducción sin autorización administrativa tras la pérdida de la totalidad de los puntos del carné.