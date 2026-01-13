Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

Nueve de los accidentes se saldaron con daños materiales y uno con un herido tras una colisión entre una motocicleta y un VMP en el Puente Lusitania

Dependencias de la Policía Local en Mérida

Dependencias de la Policía Local en Mérida / Ayto. Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Policía Local de Mérida abrió un total de diez atestados por siniestros viales durante la semana comprendida entre el 5 y el 11 de enero. De ellos, nueve correspondieron a accidentes con daños materiales y uno a un siniestro con resultado de lesiones.

El accidente con heridos se produjo tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo de movilidad personal (VMP) en el Puente Lusitania.

Además, los agentes instruyeron diligencias penales en dos casos: uno por conducir bajo los efectos del alcohol, superando la tasa máxima permitida, y otro por conducción sin autorización administrativa tras la pérdida de la totalidad de los puntos del carné.

