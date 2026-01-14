Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Centro Cultural Alcazaba

Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

La muestra reúne 30 fotografías y podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero

Jorge Puig Amores ha sido el ganador del primer premio y ha mostrado su orgullo

Acto de apertura de la exposición &quot;Sin Barreras&quot; en el Centro Cultural Alcazaba, ayer.

Acto de apertura de la exposición "Sin Barreras" en el Centro Cultural Alcazaba, ayer. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La exposición del X Concurso de Fotografía "Sin Barreras" fue inaugurada ayer en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde podrá visitarse hasta el 13 de febrero. La muestra reúne 30 obras firmadas por artistas nacionales que buscan reflejar la diversidad, la inclusión y una imagen positiva de las personas con discapacidad a través del arte. La iniciativa, impulsada por Apamex y la Diputación de Badajoz, ha recorrido previamente distintos espacios culturales y residenciales de la provincia. La apertura en la capital extremeña contó este pasado martes con la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del ayuntamiento, Susana Fajardo; el presidente de Apamex, Jesús Gumiel; y el artista galardonado Jorge Puig Amores.

Más recursos y medios

Gumiel manifestó que la exposición fotográfica permite a la ciudadanía "visualizar buenas prácticas en accesibilidad" y destacó el papel de fotógrafos y aficionados como "un gran aliado" para mostrar ciudades, entornos y espacios, al considerar la fotografía "una herramienta de lujo para concienciar". En esa línea, comentó que la selección incluye "mensajes impactantes" sobre una sociedad en constante cambio, con escenas como una usuaria en silla de ruedas bailando en una escuela de flamenco de Sevilla o una alumna con prótesis "perfectamente" integrada en una clase de danza. El presidente de Apamex también reclamó más recursos y medios para que las personas con discapacidad puedan tener una "vida libre" y defendió que el certamen contribuye a "eliminar barreras" que facilitan su movilidad y participación en igualdad.

Imágenes de la muestra &quot;Sin Barreras&quot;, que buscan ofrecer una mirada positiva sobre la discapacidad.

Imágenes de la muestra "Sin Barreras", que buscan ofrecer una mirada positiva sobre la discapacidad. / Ayuntamiento de Mérida

Confidencias

El pacense Jorge Puig Amores ganó el primer premio de esta décima edición con "Confidencias", una imagen en la que una chica en silla de ruedas comparte sus secretos con su caballo. Además, la obra ha sido reinterpretada en acuarela y carboncillo por dos pintoras de la Escuela Amateur Municipal de Zafra, un detalle que, según Gumiel, vuelve a evidenciar "el impacto del mensaje fotográfico y el interés ciudadano".

Noticias relacionadas y más

Undécima edición

Preguntado por su inspiración, Puig explicó que visualizó la escena antes de captarla y dijo que, ante una "sociedad tan deshumanizada", los animales nos están "adelantando por la derecha". El fotógrafo mostró su "orgullo" por lograr su galardón y añadió que "la competencia es cada vez mayor", con profesionales "muy buenos" a nivel nacional. Por último, la organización recordó que el plazo para presentar candidaturas a la undécima edición permanece abierto hasta el 16 de febrero, con un primer premio de 1.500 euros y un segundo, tercero y cuarto de 500 euros cada uno.

Imágenes de la muestra &quot;Sin Barreras&quot;, que buscan ofrecer una mirada positiva sobre la discapacidad.

Imágenes de la muestra "Sin Barreras", que buscan ofrecer una mirada positiva sobre la discapacidad. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
  2. Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
  3. Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
  4. Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
  5. Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
  6. Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
  7. La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre
  8. Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

Semáforos vigilados los 365 días del año en Mérida

Semáforos vigilados los 365 días del año en Mérida

La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol

Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol

El concejal de Policía Local, Felipe González, afirma que los exámenes teóricos de la DGT volverán a Mérida “más pronto que tarde”

El concejal de Policía Local, Felipe González, afirma que los exámenes teóricos de la DGT volverán a Mérida “más pronto que tarde”

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida

Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos

Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos
Tracking Pixel Contents