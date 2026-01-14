Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

La exposición del X Concurso de Fotografía "Sin Barreras" fue inaugurada ayer en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde podrá visitarse hasta el 13 de febrero. La muestra reúne 30 obras firmadas por artistas nacionales que buscan reflejar la diversidad, la inclusión y una imagen positiva de las personas con discapacidad a través del arte. La iniciativa, impulsada por Apamex y la Diputación de Badajoz, ha recorrido previamente distintos espacios culturales y residenciales de la provincia. La apertura en la capital extremeña contó este pasado martes con la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del ayuntamiento, Susana Fajardo; el presidente de Apamex, Jesús Gumiel; y el artista galardonado Jorge Puig Amores.

Más recursos y medios

Gumiel manifestó que la exposición fotográfica permite a la ciudadanía "visualizar buenas prácticas en accesibilidad" y destacó el papel de fotógrafos y aficionados como "un gran aliado" para mostrar ciudades, entornos y espacios, al considerar la fotografía "una herramienta de lujo para concienciar". En esa línea, comentó que la selección incluye "mensajes impactantes" sobre una sociedad en constante cambio, con escenas como una usuaria en silla de ruedas bailando en una escuela de flamenco de Sevilla o una alumna con prótesis "perfectamente" integrada en una clase de danza. El presidente de Apamex también reclamó más recursos y medios para que las personas con discapacidad puedan tener una "vida libre" y defendió que el certamen contribuye a "eliminar barreras" que facilitan su movilidad y participación en igualdad.

Imágenes de la muestra "Sin Barreras", que buscan ofrecer una mirada positiva sobre la discapacidad. / Ayuntamiento de Mérida

Confidencias

El pacense Jorge Puig Amores ganó el primer premio de esta décima edición con "Confidencias", una imagen en la que una chica en silla de ruedas comparte sus secretos con su caballo. Además, la obra ha sido reinterpretada en acuarela y carboncillo por dos pintoras de la Escuela Amateur Municipal de Zafra, un detalle que, según Gumiel, vuelve a evidenciar "el impacto del mensaje fotográfico y el interés ciudadano".

Undécima edición

Preguntado por su inspiración, Puig explicó que visualizó la escena antes de captarla y dijo que, ante una "sociedad tan deshumanizada", los animales nos están "adelantando por la derecha". El fotógrafo mostró su "orgullo" por lograr su galardón y añadió que "la competencia es cada vez mayor", con profesionales "muy buenos" a nivel nacional. Por último, la organización recordó que el plazo para presentar candidaturas a la undécima edición permanece abierto hasta el 16 de febrero, con un primer premio de 1.500 euros y un segundo, tercero y cuarto de 500 euros cada uno.