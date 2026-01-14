Apuesta por su ciudad
Osuna rechaza optar al liderazgo del PSOE extremeño y anuncia que volverá a presentarse a la Alcaldía de Mérida
El alcalde emeritense ha pedido prudencia y “generosidad” para cerrar un acuerdo sobre el relevo en la dirección regional del partido
Mérida, antes que el liderazgo regional. El secretario general del PSOE emeritense y alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado esta mañana que descarta optar a la Secretaría General del PSOE de Extremadura y ha reclamado que el partido socialista cierre una "candidatura de consenso" para la nueva dirección regional. En una entrevista en la cadena COPE, ha defendido que las agrupaciones de ambas provincias puedan elegir a una persona (mujer u hombre) que dirija el partido "a partir de mayo aproximadamente", y ha pedido prudencia y "generosidad" para alcanzar un acuerdo.
Elecciones municipales 2027
El regidor ha afirmado que su intención es volver a presentarse como candidato a la Alcaldía de Mérida en las elecciones municipales previstas en 2027, al tiempo que ha señalado que ese reto deberá ser una de las prioridades de la futura dirección regional, junto con articular una oposición "constructiva" para "recuperar" la Junta en 2030. Sobre el calendario interno, ha dicho que la gestora estará "como mínimo tres meses" y que, una vez se constituya el Gobierno regional, la intención es convocar un congreso extraordinario para contar con un nuevo secretario general, antes del mes de mayo.
Trayectoria política
El primer edil de la capital extremeña, con una trayectoria política ligada en buena parte a Mérida y al PSOE, ha enmarcado en ese perfil su decisión de no dar el salto al liderazgo regional. Osuna ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura (2011-2015) y desde 2015 gobierna el Ayuntamiento de Mérida, cargo que ha revalidado en 2019 y 2023, además de ejercer como secretario general del PSOE local. En los últimos comicios autonómicos también ha asumido tareas orgánicas como portavoz del Comité Electoral del PSOE extremeño, pero ha insistido en que su prioridad es la ciudad.
