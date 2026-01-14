Un pequeño terremoto sacude Mérida en plena madrugada

Un pequeño seísmo ha sacudido esta madrugada la zona de Mérida. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 04:06 horas un terremoto de magnitud 1,8 mbLg, con epicentro al noreste de Esparragalejo y Proserpina, localizado en la latitud 38.9941 y longitud -6.4116. Aunque se ha tratado de un temblor de baja intensidad, algunos vecinos han asegurado haberse percatado del movimiento en ubicaciones cercanas, si bien no se han notificado ningún daño material ni incidencias.

Motivo de conversación

El movimiento sísmico ha sido motivo de conversación entre los emeritenses durante toda la mañana de hoy, en un contexto en el que Extremadura no es una región muy dada a terremotos y los que se detectan suelen ser de baja magnitud. Aun así, en los últimos años se han producido episodios que sí han sido percibidos por la población, sobre todo cuando el epicentro se ha situado en zonas próximas. En febrero de 2025, un seísmo de magnitud 4,1 con epicentro en la Sierra de Sevilla se dejó sentir en la provincia pacense, y en agosto de 2024 otro seísmo de magnitud 6,2 al sur de Portugal también se notó en la región, según el Instituto Geográfico Nacional. Además, el 5 de diciembre de 2025, un temblor de magnitud 4,9 en la provincia de Málaga se percibió en diferentes lugares de España, entre ellos Extremadura, sin que se registraran daños.