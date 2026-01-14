Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Instituto Geográfico Nacional

Un pequeño terremoto sacude Mérida en plena madrugada

El epicentro se ha situado en las inmediaciones de Esparragalejo y Proserpina y algunos vecinos de la capital extremeña aseguran haberlo notado

La capital extremeña a vista de pájaro.

La capital extremeña a vista de pájaro. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un pequeño seísmo ha sacudido esta madrugada la zona de Mérida. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 04:06 horas un terremoto de magnitud 1,8 mbLg, con epicentro al noreste de Esparragalejo y Proserpina, localizado en la latitud 38.9941 y longitud -6.4116. Aunque se ha tratado de un temblor de baja intensidad, algunos vecinos han asegurado haberse percatado del movimiento en ubicaciones cercanas, si bien no se han notificado ningún daño material ni incidencias.

Motivo de conversación

El movimiento sísmico ha sido motivo de conversación entre los emeritenses durante toda la mañana de hoy, en un contexto en el que Extremadura no es una región muy dada a terremotos y los que se detectan suelen ser de baja magnitud. Aun así, en los últimos años se han producido episodios que sí han sido percibidos por la población, sobre todo cuando el epicentro se ha situado en zonas próximas. En febrero de 2025, un seísmo de magnitud 4,1 con epicentro en la Sierra de Sevilla se dejó sentir en la provincia pacense, y en agosto de 2024 otro seísmo de magnitud 6,2 al sur de Portugal también se notó en la región, según el Instituto Geográfico Nacional. Además, el 5 de diciembre de 2025, un temblor de magnitud 4,9 en la provincia de Málaga se percibió en diferentes lugares de España, entre ellos Extremadura, sin que se registraran daños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
  2. Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
  3. Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
  4. Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
  5. Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
  6. Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
  7. La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre
  8. Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

Un pequeño terremoto sacude Mérida en plena madrugada

Un pequeño terremoto sacude Mérida en plena madrugada

Osuna rechaza optar al liderazgo del PSOE extremeño y anuncia que volverá a presentarse a la Alcaldía de Mérida

Osuna rechaza optar al liderazgo del PSOE extremeño y anuncia que volverá a presentarse a la Alcaldía de Mérida

Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

Una bailaora en silla de ruedas y una alumna con prótesis muestran el rostro de la inclusión en Mérida

Semáforos vigilados los 365 días del año en Mérida

Semáforos vigilados los 365 días del año en Mérida

La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana

Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol

Los bomberos de Mérida logran un final feliz para un gato atrapado en lo alto de un árbol

El concejal de Policía Local, Felipe González, afirma que los exámenes teóricos de la DGT volverán a Mérida “más pronto que tarde”

El concejal de Policía Local, Felipe González, afirma que los exámenes teóricos de la DGT volverán a Mérida “más pronto que tarde”

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

El funeral de Miguel Ángel Valiente será esta tarde en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida
Tracking Pixel Contents