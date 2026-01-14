Una “dama de negro” llega a Mérida para hablar de lo que nadie cuenta

La Biblioteca Municipal "Juan Pablo Forner" de Mérida ha programado para mañana jueves, 15 de enero, la presentación de la novela "La dama de negro", de la escritora extremeña Rosa Morgado, en un acto abierto al público que se celebrará a las 19:30 de la tarde en la Sala de Conferencias (tercera planta). La autora acercará al público emeritense una historia que se adentra en "la vida secreta" de las personas, esa tercera vida a la que aludía Gabriel García Márquez cuando escribió que "todos tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta", y en la que los deseos y las pasiones toman forma. Morgado ha definido su obra literaria como "una novela que desnuda lo invisible y da voz a la vida secreta que todos llevamos dentro".