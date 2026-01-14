Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras viales

Semáforos vigilados los 365 días del año en Mérida

Un contrato de 208.000 euros garantizará el servicio durante los próximos cuatro años

Semáforo en una vía de la capital extremeña.

Semáforo en una vía de la capital extremeña.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado por 208.019,33 euros el servicio de conservación y mantenimiento de los semáforos de la ciudad para los próximos cuatro años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año. El contrato, que ha recaído en la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE), permitirá garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones mediante un sistema de mantenimiento integral y una vigilancia diaria durante todo el año.

Regulación y ordenación del tráfico

El servicio incluye diferentes labores de utilización, mantenimiento y conservación del sistema semafórico con el objetivo de prevenir averías y realizar las reparaciones y mejoras necesarias para mantener el nivel técnico de los equipos y modernizar la calidad del servicio. Asimismo, contempla la reposición de instalaciones por incidencias, la elaboración de estudios y proyectos y la asistencia técnica en materia de regulación y ordenación del tráfico, con personal especializado.

Detalle de uno de los semáforos de la capital extremeña.

Detalle de uno de los semáforos de la capital extremeña.

Lámparas fundidas

Además, el contrato establece un servicio de vigilancia e inspección diaria del funcionamiento y estado de los semáforos, incluidos sábados, domingos y festivos. Los trabajos abarcarán tanto el mantenimiento preventivo, con actuaciones sobre reguladores, detectores y otros equipos, como la limpieza y pintura periódica de las instalaciones, según ha informado el ayuntamiento de la capital extremeña. El mantenimiento correctivo se llevará a cabo de forma continuada e incluirá la reparación de averías ordinarias, la detección de anomalías de funcionamiento, los cambios de programación de los equipos y pequeñas modificaciones en los elementos semafóricos. También se contempla la reposición de lámparas fundidas, bloques LED apagados en más de un 25 por ciento, instalaciones afectadas por accidentes y la sustitución de equipos electrónicos e informáticos.

Control de calidad riguroso

Por último, el contrato pactado prevé un control de calidad riguroso, con informes periódicos dirigidos a responsables municipales que permitirán evaluar la evolución del servicio, los parámetros de calidad y las actuaciones hechas.

