Desarrollo industrial

El Ayuntamiento de Mérida dará "todas las facilidades" para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas

La Junta de Extremadura ha señalado que trabaja con la multinacional en la reserva y compraventa de parcelas en el entorno previsto

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida vuelve a sonar con fuerza en el radar de la inversión china y la noticia ha provocado ya las primeras reacciones en el ámbito local. Según ha informado el ayuntamiento emeritense a El Periódico Extremadura, el consistorio de la capital autonómica ha expresado su satisfacción debido al interés de la empresa por Jinhong Gas por instalar en Mérida su centro de operaciones en Europa. Hasta el momento, la firma ha realizado una consulta previa a la delegación de Urbanismo y el Gobierno municipal se ha mostrado abierto a ofrecer todas las facilidades que estén en su mano para que se cumplan los plazos establecidos y que ese interés se convierta en una realidad que avive el tejido industrial.

Agilizar los trámites

Este posible desembarco se ha interpretado como un nuevo paso en la atracción de inversiones hacia la localidad, con proyectos que miran al municipio como enclave estratégico para operar en el mercado europeo. En ese contexto, el Gobierno local ha subrayado su disposición a agilizar todos los trámites dentro de sus competencias para facilitar que el proyecto empresarial avance en los terrenos del polígono industrial Expacio Mérida.

Consejero de Economía

La llegada de esta inversión ha sido confirmada este jueves por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones de la Junta, Guillermo Santamaría, antes de visitar una empresa ubicada en el polígono La Heredad. Santamaría ha explicado a la prensa que la entidad ha constituido una sociedad en Mérida, con un capital social de 100.000 euros, para desarrollar este proyecto, cuyo objetivo principal será el suministro de gas a la planta de cátodos. El consejero ha dicho que, además de cubrir esa necesidad, la multinacional prevé extender su negocio en Europa desde Extremadura, una circunstancia que ha calificado como "una magnífica noticia" para la región. Asimismo, Guillermo ha indicado que el Gobierno autonómico viene trabajando con la compañía en la reserva y compraventa de los terrenos, ya que Jinhong Gas desea ubicarse muy cerca de la futura fábrica de cátodos. No obstante, evitó ofrecer detalles por motivos de confidencialidad.

