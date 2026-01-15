Montado por Pablo Gallego
Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
Luisa Díaz Liviano recrea el Árbol de la Vida en un mosaico que da un giro visual a una vivienda
Una de las imágenes más reconocibles del pasado romano de Mérida ha encontrado un nuevo espacio en el paisaje urbano de la capital extremeña. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, visitó ayer por la tarde el mosaico de mármol que decora la fachada de una vivienda unifamiliar situada junto a la Rotonda de Los Eméritos, en la barriada de Las Abadías, inspirado en el Árbol de la Vida del Museo Nacional de Arte Romano. La obra ha sido creada por la artista emeritense Luisa Díaz Liviano e instalada por el montador Pablo Gallego, y traslada al ámbito cotidiano uno de los símbolos más icónicos de la historia de Emerita Augusta. La llamativa creación toma como referencia una pieza perteneciente a la colección permanente del MNAR, hallada en el área de Pan Caliente y vinculada al conjunto de relieves de la decoración monumental del Ara Providentiae, un edificio conmemorativo que pudo estar ubicado en el denominado Pórtico del Foro y con fecha del siglo I d.C.
Gama de colores y tonos crema
Se trata de una representación de gran carga simbólica, asociada al nacimiento, la vida y la naturaleza, y estrechamente vinculada a la figura del emperador Avgvsto, fundador de la ciudad. Aunque la obra original está realizada en mármol blanco, el mosaico contemporáneo incorpora una gama de colores y tonos crema inspirados en la pieza original, aportando mayor luminosidad y vistosidad al conjunto, que ya puede ser disfrutado por vecinos y visitantes.
