Montado por Pablo Gallego

Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano

Luisa Díaz Liviano recrea el Árbol de la Vida en un mosaico que da un giro visual a una vivienda

El Árbol de la Vida sale del MNAR y transforma una fachada en Mérida

El Árbol de la Vida sale del MNAR y transforma una fachada en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una de las imágenes más reconocibles del pasado romano de Mérida ha encontrado un nuevo espacio en el paisaje urbano de la capital extremeña. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, visitó ayer por la tarde el mosaico de mármol que decora la fachada de una vivienda unifamiliar situada junto a la Rotonda de Los Eméritos, en la barriada de Las Abadías, inspirado en el Árbol de la Vida del Museo Nacional de Arte Romano. La obra ha sido creada por la artista emeritense Luisa Díaz Liviano e instalada por el montador Pablo Gallego, y traslada al ámbito cotidiano uno de los símbolos más icónicos de la historia de Emerita Augusta. La llamativa creación toma como referencia una pieza perteneciente a la colección permanente del MNAR, hallada en el área de Pan Caliente y vinculada al conjunto de relieves de la decoración monumental del Ara Providentiae, un edificio conmemorativo que pudo estar ubicado en el denominado Pórtico del Foro y con fecha del siglo I d.C.

Gama de colores y tonos crema

Se trata de una representación de gran carga simbólica, asociada al nacimiento, la vida y la naturaleza, y estrechamente vinculada a la figura del emperador Avgvsto, fundador de la ciudad. Aunque la obra original está realizada en mármol blanco, el mosaico contemporáneo incorpora una gama de colores y tonos crema inspirados en la pieza original, aportando mayor luminosidad y vistosidad al conjunto, que ya puede ser disfrutado por vecinos y visitantes.

Las Abadías estrena mosaico

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense.

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense.

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense.

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense.

El mosaico inspirado en el Árbol de la Vida que transforma la fachada de una vivienda emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

