China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías

La multinacional china Jinhong Gas, con presencia y actividad industrial en países como Rusia y Ucrania, además de distintos mercados asiáticos, ha elegido Mérida como punto de entrada para su implantación en España y como base para su expansión en Europa. Esta decisión refuerza el posicionamiento de la capital extremeña como enclave atractivo para inversiones internacionales ligadas a la industria, la innovación y el empleo. La compañía ha constituido en la ciudad la sociedad Jinhong Gas (Spain) S.L., con un capital social de 100.000 euros y con Jinhong Gas (Singapore) Investment como socio único, según consta en el Registro Mercantil.

Productos químicos

La nueva compañía, con domicilio social en la capital regional, tiene como actividad principal la fabricación de gases industriales, además de otras actividades complementarias como la instalación de maquinaria y equipos industriales, el comercio mayorista de productos químicos y el transporte de mercancías. Esta estructura permitirá a la multinacional desarrollar desde la capital extremeña su operativa productiva y logística, dando soporte a grandes proyectos industriales.

Polígono industrial Expacio Mérida

La implantación de Jinhong Gas en Mérida está directamente vinculada al proyecto para construir una fábrica de materiales para cátodos de baterías que promueve la firma china Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material en el polígono industrial Expacio Mérida. Esta planta, que ya cuenta con resolución ambiental favorable por parte de la Junta de Extremadura, estará dedicada a la producción de fosfato de hierro y litio, un material clave en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y para los sistemas de almacenamiento energético.

15 millones de metros cúbicos

Según la documentación del proyecto, la futura fábrica prevé un consumo anual de 15 millones de metros cúbicos de gas natural, además de nitrógeno criogenizado, lo que la convierte en un gran demandante de gases industriales. Esta elevada necesidad energética y técnica explica la llegada de Jinhong Gas a Mérida, con el objetivo de garantizar un suministro estable y el soporte especializado que requiere una instalación así.

Nodo estratégico

El desembarco de la multinacional china se enmarca, además, en un proyecto pionero en Europa, después de que la propia compañía anunciara el pasado mes de septiembre la adjudicación de su primer proyecto de gas in situ en el continente europeo. El acuerdo incluye el suministro integral de gas industrial y asistencia técnica avanzada, con una inversión prevista en una unidad criogénica de separación de aire de alto nivel, consolidando a Mérida como un nodo estratégico dentro de la red de Jinhong Gas.