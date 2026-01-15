En la rotonda de la Loba
Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza
El suceso tuvo lugar a las 14.00 de la tarde
Un joven de 31 años ha resultado herido grave este jueves en Mérida al sufrir una caída mientras circulaba en un patinete eléctrico, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura. El accidente se ha producido en torno a las 14:00 de la tarde en la rotonda de la Loba de la capital autonómica. Como consecuencia del siniestro, el hombre herido ha sido trasladado al hospital emeritense con un traumatismo craneal. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y varios agentes de la Policía Local.
Extremar la precaución
El mencionado suceso vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar la precaución al circular en patinete eléctrico, especialmente en puntos de tráfico intenso como rotondas y cruces de la ciudad. Mantener una velocidad adecuada, anticiparse a las maniobras de otros vehículos, señalizar los giros y evitar distracciones puede marcar la diferencia. También resulta clave equiparse correctamente (con casco y, si es posible, elementos reflectantes) y revisar el estado del patinete antes de salir (frenos y ruedas), medidas básicas que ayudan a reducir las caídas.
