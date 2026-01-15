Industrialización de la capital extremeña
La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa
El consejero de Economía en funciones del Gobierno autonómico, Guillermo Santamaría, señala que la multinacional china quiere “estar muy cerca de la fábrica de cátodos"
China sigue poniendo sus ojos en la capital extremeña como enclave para nuevas oportunidades de negocio e inversión industrial. La multinacional china Jinhong Gas abrirá una planta en Mérida para suministrar gas a la futura fábrica de cátodos de baterías de litio que se proyecta en la ciudad, en lo que supondrá el primer proyecto de la compañía en Europa. La llegada de esta inversión ha sido confirmada este jueves por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones de la Junta, Guillermo Santamaría, antes de visitar una empresa en el polígono La Heredad.
Una magnífica noticia
Santamaría ha explicado que la empresa ha constituido una sociedad en Mérida, con un capital social de 100.000 euros, para desarrollar este proyecto, cuyo objetivo principal será el suministro de gas a la planta de cátodos. El consejero ha dicho que, además de cubrir esa necesidad, la multinacional prevé extender su negocio en Europa desde Extremadura, una circunstancia que ha calificado como “una magnífica noticia” para la región. Asimismo, el consejero ha indicado que la Junta viene trabajando con la compañía en la reserva y compraventa de los terrenos, ya que Jinhong Gas desea ubicarse muy cerca de la futura fábrica de cátodos. No obstante, evitó ofrecer más detalles por motivos de confidencialidad.
Hunan Yuneng International
La planta de cátodos, promovida por la también china Hunan Yuneng International, se levantará en el polígono industrial Expacio Mérida y obtuvo el pasado mes de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Santamaría ha confiado en que, una vez superado este trámite, la empresa pueda obtener cuanto antes la licencia de obra municipal para iniciar la actividad antes de que finalice el año. Jinhong Gas anunció el pasado mes de septiembre que había alcanzado un nuevo hito en su expansión internacional al asegurarse un importante proyecto en España para el suministro integral de gas industrial y apoyo técnico, lo que supone su primer proyecto de gas in situ en Europa. Como parte de este acuerdo, la multinacional invertirá en la construcción de una unidad criogénica de separación de aire de alto nivel, destinada a suministrar gases de gran pureza y a reservar capacidad adicional para atender el crecimiento futuro de la demanda por el "Viejo Continente".
30-35 proyectos
La compañía ha señalado también que el proyecto explorará el uso de energías renovables para la producción de gases verdes, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de carbono. Además, España se convertirá en un centro regional para Jinhong Gas en Europa, lo que permitirá a la empresa ampliar su red de servicios y reforzar su posición en el mercado europeo del gas industrial. Con esta implantación, la multinacional amplía su presencia internacional, que ya incluye países como Singapur, Vietnam, Tailandia, Estados Unidos y España. Durante su intervención, Santamaría se ha referido también a otros proyectos industriales en marcha en la región, como la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, promovida por la empresa japonesa AESC, y ha subrayado que el Gobierno regional trabaja con 30-35 proyectos industriales.
