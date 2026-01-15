Regalos que curan el alma
Sonrisas y juguetes en el Hospital de Mérida y Plena Inclusión gracias a bomberos y vecinos de El Prado
Solidaridad e ilusión para los más pequeños
La solidaridad volvió a abrirse paso en Mérida ayer de la mano de la Asociación de Vecinos El Prado y Bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, que realizaron una entrega solidaria de juguetes nuevos gracias a las donaciones realizadas por los vecinos de esta barriada a lo largo de las pasadas Navidades. La iniciativa se desarrolló a lo largo del día y tuvo uno de sus momentos más emotivos durante la mañana, cuando los juguetes llegaron al ala de Pediatría del hospital emeritense. Allí, los niños ingresados recibieron los regalos con sonrisas, sorpresa y mucha emoción, compartidas también por sus familiares, en una jornada marcada por la ilusión.
Discapacidad intelectual
Por la tarde, la campaña solidaria continuó en la asociación Plena Inclusión de Mérida, donde los juguetes volvieron a convertirse en protagonistas y ayudaron a llevar alegría a menores con discapacidad intelectual y del desarrollo, reforzando el carácter inclusivo de la iniciativa. Desde ambas entidades valoraron de forma muy positiva la respuesta solidaria de la ciudadanía de la capital extremeña y expresaron su intención de repetir esta campaña en los próximos años para seguir fomentando el compromiso social, la colaboración vecinal y la cercanía de los servicios públicos y de emergencias.
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
- Último adiós al Bar Marcelino de Mérida: 'Se va algo más que un local: se va una manera de vivir el barrio
- Cubillana construirá la glorieta en el entorno de Los Milagros de Mérida que mejorará la seguridad vial
- La obra para el nuevo acceso al teatro María Luisa de Mérida se licitará en el primer semestre
- Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros