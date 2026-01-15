Sonrisas y juguetes en el Hospital de Mérida y Plena Inclusión gracias a bomberos y vecinos de El Prado

La solidaridad volvió a abrirse paso en Mérida ayer de la mano de la Asociación de Vecinos El Prado y Bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, que realizaron una entrega solidaria de juguetes nuevos gracias a las donaciones realizadas por los vecinos de esta barriada a lo largo de las pasadas Navidades. La iniciativa se desarrolló a lo largo del día y tuvo uno de sus momentos más emotivos durante la mañana, cuando los juguetes llegaron al ala de Pediatría del hospital emeritense. Allí, los niños ingresados recibieron los regalos con sonrisas, sorpresa y mucha emoción, compartidas también por sus familiares, en una jornada marcada por la ilusión.

Juguetes, sonrisas y emoción en la visita de los bomberos al Hospital de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Discapacidad intelectual

Por la tarde, la campaña solidaria continuó en la asociación Plena Inclusión de Mérida, donde los juguetes volvieron a convertirse en protagonistas y ayudaron a llevar alegría a menores con discapacidad intelectual y del desarrollo, reforzando el carácter inclusivo de la iniciativa. Desde ambas entidades valoraron de forma muy positiva la respuesta solidaria de la ciudadanía de la capital extremeña y expresaron su intención de repetir esta campaña en los próximos años para seguir fomentando el compromiso social, la colaboración vecinal y la cercanía de los servicios públicos y de emergencias.