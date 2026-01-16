Agricultores y ganaderos se alzan en pie de guerra
Mérida se pone del lado del campo extremeño y apoya las protestas contra Mercosur y la PAC
Preocupa la “competencia desigual” en el sector
El rechazo del campo extremeño al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur se ha trasladado este viernes a las carreteras de la región, con movilizaciones y protestas que han vuelto a poner el foco en el futuro del sector. Agricultores y ganaderos han advertido de que la entrada de productos de terceros países, según su valoración, puede aumentar la competencia y presionar los precios, además de cuestionar que se apliquen las mismas condiciones de producción y controles, tanto sanitarios como medioambiental y laboral.
Apoyo reivindicaciones
En Mérida, las opiniones recogidas por este periódico entre algunos vecinos han oscilado entre el apoyo a las reivindicaciones del campo, por su peso en la economía rural y por su influencia en los precios en origen, y la preocupación por la viabilidad de las explotaciones a medio plazo. Desde el sector han insistido en que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se plantea “recorta” ayudas y estrecha aún más los márgenes, y han advertido de que el acuerdo con Mercosur podría agravar la situación si la competencia llega, a su juicio, con reglas distintas en materia de exigencias y en los costes de producción.
Guardiola
La presidenta del Gobierno autonómico en funciones, María Guardiola, ha asegurado que defenderá al campo de la región "con firmeza", porque el futuro del medio rural "no se negocia", y ha abogado por "competir en igualdad de condiciones". "Pedir siempre esfuerzos al campo para acabar abriendo la puerta a productos que no cumplen las mismas reglas no es justo. Los agricultores y ganaderos extremeños tienen que competir en igualdad de condiciones", ha resaltado en las redes sociales.
