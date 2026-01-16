Osuna ata su futuro a Mérida: 1.000 viviendas, fábrica de cátodos y ‘no’ al liderazgo del PSOE extremeño

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha hecho este viernes balance de la gestión municipal de 2025 y de lo avanzado en la legislatura ante los medios de comunicación. Como viene siendo tradicional, el Parador emeritense ha acogido este repaso en un desayuno informativo en el que el regidor ha estado acompañado por otros ediles del Gobierno local. Durante su intervención, Osuna ha subrayado que el ayuntamiento afronta 2026 con “cero euros de deuda” y con más de 40 millones de euros en depósitos bancarios, una situación que, según ha defendido, permitirá seguir “transformando” y “cambiando a mejor” la capital regional. El encuentro se ha cerrado con un turno de preguntas por parte de los periodistas asistentes en el que se han abordado asuntos como inversiones, empleo, infraestructuras, turismo, vivienda, industria, patrimonio...

Economía municipal

El primer edil ha afirmado que el consistorio ha salido del plan de ajuste en el que se encontraba desde hace años y ha explicado que en 2025 se han amortizado los últimos 11,9 millones de euros pendientes. “Hoy Mérida está saneada, completamente saneada”, ha dicho, al tiempo que ha insistido en que la ciudad está “preparada para invertir” y “para crecer”. Rodríguez Osuna también ha asegurado que ya se ha cumplido el 74% del programa con el que el Partido Socialista Obrero Español concurrió a las últimas elecciones locales. “Tenemos futuro, proyecto, rumbo”, ha señalado, y ha reiterado el compromiso de su equipo para mantener el “buen camino” en ámbitos como la economía, el empleo o la industria del municipio.

Transporte y patrimonio

Entre las medidas destacadas, el alcalde ha recordado que Mérida mantiene la gratuidad total del transporte público urbano, al asumir el ayuntamiento el 70% del coste y el Gobierno central el 30 por ciento restante. Según ha indicado, se trata de decisiones “justas en términos sociales” y de “ahorro real” para las familias. En cuanto a patrimonio, ha detallado que en 2025 el ayuntamiento ha incorporado más de 2,5 millones de euros en patrimonio público con adquisiciones como el antiguo edificio de Correos en la Plaza de la Constitución, la antigua fábrica de Tripa en la avenida Emérita Augusta, el edificio del bar Marcelino, los terrenos de Pico Limón y una finca en Las Abadías donde está previsto construir un amplio auditorio al aire libre.

Desayuno informativo con el regidor de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Empleo y contratación

En materia laboral, Rodríguez Osuna ha comentado que en 2025 han disminuido las listas de demandantes de empleo y ha crecido la ocupación, hasta situar en 4.318 las personas paradas, frente a las 8.379 contabilizadas cuando accedió por primera vez a la Alcaldía. En este punto, ha atribuido parte del avance al “trabajo y el esfuerzo” de empresarios. Además, ha indicado que el pasado año se han realizado 740 contrataciones temporales desde el consistorio (más de un 10% para personas con discapacidad) y ha valorado que se han invertido 7,5 millones de fondos públicos en creación de empleo.

Inversiones y proyectos en marcha

El regidor ha puesto el acento en inversiones vinculadas a fondos europeos y del Gobierno de España, como el desdoblamiento de la avenida Felipe VI, y ha apuntado que se trabaja en un nuevo acceso desde Sevilla a la altura de Cámara. También ha destacado que están en marcha las obras de la alta velocidad, con más de 27 millones para la entrada en Mérida, dentro de un volumen de más de 100 millones en proyectos en proyección, inversión o ejecución con financiación estatal y de la UE. Con fondos europeos, ha citado el plan EDIL, que incluye una inversión de 4,3 millones en arbolado urbano y sombras artificiales, además de actuaciones como el Museo de Historia de la Ciudad de Mérida o la adecuación y modernización del Recinto Ferial. También ha adelantado la apertura de la calle Diego María Crehuet, la continuidad del itinerario peatonal y turístico en la zona de la Rambla hasta la plaza de Santa Eulalia y mejoras en saneamiento en barriadas. A este apartado ha sumado la actividad municipal en contratación, con 403 expedientes licitados en 2025 por un valor de 32,8 millones, que, según ha remarcado, han repercutido en empresas que han ejecutado obras y han generado trabajo en la localidad.

Políticas sociales, cultura y turismo

El primer edil emeritense ha defendido que este impulso se ha realizado “sin abandonar a las personas” y ha comunicado que en 2025 se han cubierto necesidades básicas de 1.700 familias con un presupuesto global de 2,5 millones. Asimismo ha marcado como objetivo tener construido antes de final de año el nuevo Centro de Mayores de Nueva Ciudad y ha puesto en valor los programas de envejecimiento activo y acompañamiento frente a la soledad. En la misma línea, ha reivindicado el carácter de Mérida como ciudad de acogida y ha indicado que hay 5.500 personas migrantes empadronadas “con documentación”, con 800 de nacionalidad venezolana. En el ámbito turístico, el alcalde ha reafirmado su objetivo de desestacionalizar la localidad y ha defendido que todas las semanas se desarrollan eventos culturales, lúdicos o deportivos que generan ocupación hotelera y actividad comercial. En este punto, ha señalado que en 2025 se han atendido más de 208.000 visitantes en las oficinas de turismo y ha reslatado un crecimiento de viajeros internacionales del 44%, vinculando la estrategia a la coordinación entre turismo, cultura y deporte, con citas como el Festival de Teatro, Stone&Music o MIT Jazz.

Desayuno informativo con el regidor de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Vivienda, industria y alcaldía

Finalmente, Osuna ha repasado algunos proyectos para este año, como el desarrollo del campo de golf ligado a casi 1.000 viviendas y un sistema de depuración “pionero”, nuevos alojamientos turísticos, la ampliación del polígono industrial El Prado hacia Montijo o la entrega de los Premios Max, además de reivindicar apoyo a la Junta para actuaciones pendientes como una piscina olímpica. En ese marco, ha asegurado que las expectativas para 2026 son “alentadoras” y ha dicho que la fábrica de cátodos avanza “a velocidad crucero”, con el inicio de la tramitación de la solicitud de utilidad pública. En el turno de preguntas, el primer edil también ha querido despejar rumores internos al señalar que ha “pinchado el globo” sobre una posible candidatura a la secretaría general del PSOE extremeño y ha dejado claro que su objetivo es seguir centrado en la Alcaldía de Mérida.