Fechas clave para organizarse
Variedad (de la buena) en Mérida: Edu Soto lidera el estreno de temporada del Teatro María Luisa con 11 espectáculos y 5 películas hasta marzo
Una cartelera pensada para todos los públicos
El primer trimestre de 2026 ya tiene hoja de ruta en el Teatro María Luisa de Mérida. La programación reúne humor, teatro con contenido social y cine con un ciclo de Studio Ghibli. A partir de lo que queda de enero, febrero y marzo completan el grueso de las actividades. El edil de Cultura, Antonio Vélez, presentó ayer el calendario junto al secretario general de Cultura en funciones, Francisco Palomino, y el director de SEDA, Lope García, entidad que gestiona el espacio.
😂 Festival de comedia
El céntrico teatro estrenará el I Festival de Comedia “Qué risa María Luisa”, con dos citas señaladas. El 24 de enero llegará Edu Soto con “Más vale solo que ciento volando (Revolution)”. Ya el 20 de marzo, el humor volverá con “No cruces los brazos”, interpretada por David Cepo. Dos propuestas que apuestan por la risa como aliada en pleno arranque de año, un recurso capaz de rebajar tensiones, aliviar el estrés e, incluso, hacer más llevadero el día.
🎭 Teatro
La cartelera teatral del trimestre reunirá compañías de dentro y fuera de Extremadura, con especial presencia de propuestas de corte social e inclusivo. El 21 de febrero será el turno de “Señora Einstein” (Teatro Defondo), una obra sobre Mileva Marić, primera esposa de Albert Einstein, a la que se vincula con los orígenes de la Teoría de la Relatividad. El 28 de febrero se pondrá sobre las tablas del María Luisa “Más allá del puente” (Almatwins Compañía). Marzo concentrará buena parte de las propuestas: el 7 de marzo se representará “Hoy tengo algo que hacer” (Teatro del Barrio), interpretada por Luis Bermejo, el 13 de marzo llegará “Culpables”, de la compañía extremeña Atakama Creatividad Cultural, el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, se programará “La última batalla” (Dau al Sec), dirigida y escrita por los extremeños Francisco Suárez y Manuel Tirado, y el trimestre se cerrará el 29 de marzo con “Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?”, interpretada por Karmele Aranburu, Aiziber Garmendia, Candela Solé y Telmo Irureta.
🎬 Ciclo de cine
Junto al teatro y al humor, el María Luisa ha reforzado su faceta cinematográfica con un ciclo de Studio Ghibli, con dos pases (a las 12:00 de la mañana y a las 18:00 de la tarde). Las proyecciones serán “El viaje de Chihiro” (25 de enero), “Mi vecino Totoro” (8 de febrero), “La princesa Mononoke” (15 de febrero) y “El castillo ambulante” (22 de febrero). Además, el 14 de febrero se podrá ver “Ghost” con dos sesiones de tarde, a las 17:30 y a las 20:30. Las proyecciones utilizarán el nuevo sistema profesional instalado en el teatro y tendrán un precio de 3 euros, la recaudación se destinará a la Fundación CRIS Contra el Cáncer.
Teatro a la Red Platea
Vélez manifestó que 2025 ha sido “el año del Teatro María Luisa” tras recuperar una programación estable y variada desde que SEDA asumió su gestión. En ese contexto, agradeció la “flexibilidad” de la empresa para encajar citas tradicionales como las vinculadas al Carnaval Romano y destacó la presencia de artistas y compañías extremeñas en una oferta “diversa”. El concejal también resaltó la incorporación del teatro a la Red Platea, que, según dijo, ha permitido sumar shows con “sello de calidad” como “Hoy tengo algo que hacer” y “Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?”. Por su parte, Palomino valoró el papel de la Junta en la vida cultural regional y García defendió el María Luisa como “casa de todos”, además de recalcar el regreso del cine y el ciclo de Studio Ghibli como una oportunidad para disfrutar “obras maestras”.
