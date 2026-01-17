Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes en la A-66Monjas de clausuraDonación de órganosPrimera abogadaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El evento será el 21 y 22 de febrero

Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026

Entradas desde 12 euros

Una imagen del Mangafest de la capital regional.

Una imagen del Mangafest de la capital regional. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Mangafest Mérida 2026 celebrará su IV Festival de Videojuegos y Cultura Asiática los días 21 y 22 de febrero en IFEME (Institución Ferial de Mérida). El evento abrirá sábado y domingo de 11:00 a 20:00 horas y reunirá propuestas para todos los públicos, con un programa centrado en el ocio digital y el universo manga, anime... Entre las actividades previstas para el fin de semana, la organización ha anunciado cosplay, concursos, torneos, exhibiciones y actuaciones de K-Pop, además de juegos de mesa, talleres, zona free play y experiencias de realidad virtual, junto a otras iniciativas.

El universo friki crece en la capital extremeña

El universo friki crece en la capital extremeña

Ver galería

Así fue el primer día del Mangafest en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Precios

En cuanto a entradas, el festival contará con entrada general, con acceso gratuito para niños de hasta 3 años inclusive (acreditable con libro de familia). La entrada del sábado costará 12 euros, la del domingo otros 12 euros y el abono de dos días tendrá un precio de 20 euros, según ha informado la organización. Además, se ofrece una entrada combo que permite añadir una película en DVD de Selecta Visión por 4 euros: para ello, los asistentes deberán acudir al stand de Selecta Visión con su entrada y elegir allí el título. El IFEME está ubicado en la calle Manuel Núñez y se puede ir en autobús.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
  2. El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
  3. Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
  4. China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
  5. Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
  6. Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
  7. Ultiman los trabajos para reabrir a las visitas la cripta de la basílica de Santa Eulalia de Mérida
  8. La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa

Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026

Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026

¿Qué turismo quiere Mérida? El Ayuntamiento abre un formulario para decidir la hoja de ruta

¿Qué turismo quiere Mérida? El Ayuntamiento abre un formulario para decidir la hoja de ruta

Osuna ata su futuro a Mérida con 1.000 viviendas y la fábrica de cátodos y descarta liderar el PSOE extremeño: "He pinchado el globo"

Osuna ata su futuro a Mérida con 1.000 viviendas y la fábrica de cátodos y descarta liderar el PSOE extremeño: "He pinchado el globo"

Mérida se pone del lado del campo extremeño y apoya las protestas contra Mercosur y la PAC

Mérida se pone del lado del campo extremeño y apoya las protestas contra Mercosur y la PAC

Variedad (de la buena) en Mérida: Edu Soto lidera el estreno de temporada del Teatro María Luisa con 11 espectáculos y 5 películas hasta marzo

Variedad (de la buena) en Mérida: Edu Soto lidera el estreno de temporada del Teatro María Luisa con 11 espectáculos y 5 películas hasta marzo

Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano

Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano

El Ayuntamiento de Mérida dará "todas las facilidades" para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas

El Ayuntamiento de Mérida dará "todas las facilidades" para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas

Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza

Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza
Tracking Pixel Contents