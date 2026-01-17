El evento será el 21 y 22 de febrero
Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026
Entradas desde 12 euros
El Mangafest Mérida 2026 celebrará su IV Festival de Videojuegos y Cultura Asiática los días 21 y 22 de febrero en IFEME (Institución Ferial de Mérida). El evento abrirá sábado y domingo de 11:00 a 20:00 horas y reunirá propuestas para todos los públicos, con un programa centrado en el ocio digital y el universo manga, anime... Entre las actividades previstas para el fin de semana, la organización ha anunciado cosplay, concursos, torneos, exhibiciones y actuaciones de K-Pop, además de juegos de mesa, talleres, zona free play y experiencias de realidad virtual, junto a otras iniciativas.
Precios
En cuanto a entradas, el festival contará con entrada general, con acceso gratuito para niños de hasta 3 años inclusive (acreditable con libro de familia). La entrada del sábado costará 12 euros, la del domingo otros 12 euros y el abono de dos días tendrá un precio de 20 euros, según ha informado la organización. Además, se ofrece una entrada combo que permite añadir una película en DVD de Selecta Visión por 4 euros: para ello, los asistentes deberán acudir al stand de Selecta Visión con su entrada y elegir allí el título. El IFEME está ubicado en la calle Manuel Núñez y se puede ir en autobús.
