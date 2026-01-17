La estrategia se apoya en cinco ejes
¿Qué turismo quiere Mérida? El Ayuntamiento abre un formulario para decidir la hoja de ruta
La iniciativa pretende ordenar el desarrollo turístico y avanzar en innovación, sostenibilidad y mejoras de gestión en la capital regional
El ayuntamiento emeritense ha abierto un periodo de consulta ciudadana para elaborar el Plan Estratégico de Turismo 2025–2030, con el objetivo de reforzar el turismo como motor económico y social, garantizar la protección del patrimonio histórico y mantener el equilibrio con la vida cotidiana. El turismo, principal industria de la capital regional, encara un año con muy buenas previsiones.
Dar un paso decisivo
Según el consistorio, la estrategia se articulará en torno a cinco ejes: gobernanza, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad e innovación, con la idea de avanzar hacia un modelo de Destino Turístico Inteligente adaptado a las necesidades de la ciudad. En el comunicado de prensa, el ayuntamiento ha señalado que se busca “dar un paso decisivo hacia un turismo innovador, sostenible y centrado en las personas”, además de consolidar a Mérida como un destino patrimonial de referencia internacional. El proceso participativo se realizará a través de un formulario disponible en la web municipal.
