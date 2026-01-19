Asamblea de Extremadura
Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado
El Vicehermano Mayor asume la dirección y la Junta mantiene la actividad con normalidad
La Real Hermandad y Cofradía Infantil de Mérida, una corporación religiosa con presencia destacada en la Semana Santa y actividad a lo largo del año, afronta una modificación en su Junta de Gobierno tras la dimisión de su hasta ahora Hermano Mayor, Agustín Delgado Donoso, elegido diputado en la Asamblea de Extremadura y que tomará posesión del escaño de forma oficial mañana. La renuncia se ha producido por la incompatibilidad entre el desempeño de responsabilidades políticas y el cargo de Hermano Mayor, tal y como recogen las leyes internas de la Cofradía. Delgado concurrió en la candidatura del PP en las elecciones del pasado 21D, en las que obtuvo representación en el Parlamento autonómico.
Reglamento interno
Con este relevo, la Hermandad ha garantizado la continuidad de su actividad y del actual equipo de gobierno, manteniéndose la estabilidad en la dirección de la Cofradía. De acuerdo con lo establecido en su reglamento interno, el Vicehermano Mayor ha asumido la responsabilidad al frente de la Cofradía emeritense, asegurando el normal desarrollo de su vida cofrade y también de los fines religiosos.
Con paz interior
En su mensaje de despedida a los hermanos de la Cofradía Infantil de Mérida, Agustín Delgado ha señalado que da este paso “con paz interior” y desde una convicción de servicio al bien común, apoyándose en la fe y en la devoción a los Sagrados Titulares de la Cofradía. Además, ha agradecido el respaldo recibido durante su etapa al frente de la Hermandad y ha animado a mantener la unidad y el compromiso, “con la Hermandad por delante” y sus Titulares “siempre en el centro”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
- Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
- China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
- La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa
- Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza
- Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026