Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado

La Real Hermandad y Cofradía Infantil de Mérida, una corporación religiosa con presencia destacada en la Semana Santa y actividad a lo largo del año, afronta una modificación en su Junta de Gobierno tras la dimisión de su hasta ahora Hermano Mayor, Agustín Delgado Donoso, elegido diputado en la Asamblea de Extremadura y que tomará posesión del escaño de forma oficial mañana. La renuncia se ha producido por la incompatibilidad entre el desempeño de responsabilidades políticas y el cargo de Hermano Mayor, tal y como recogen las leyes internas de la Cofradía. Delgado concurrió en la candidatura del PP en las elecciones del pasado 21D, en las que obtuvo representación en el Parlamento autonómico.

Reglamento interno

Con este relevo, la Hermandad ha garantizado la continuidad de su actividad y del actual equipo de gobierno, manteniéndose la estabilidad en la dirección de la Cofradía. De acuerdo con lo establecido en su reglamento interno, el Vicehermano Mayor ha asumido la responsabilidad al frente de la Cofradía emeritense, asegurando el normal desarrollo de su vida cofrade y también de los fines religiosos.

Con paz interior

En su mensaje de despedida a los hermanos de la Cofradía Infantil de Mérida, Agustín Delgado ha señalado que da este paso “con paz interior” y desde una convicción de servicio al bien común, apoyándose en la fe y en la devoción a los Sagrados Titulares de la Cofradía. Además, ha agradecido el respaldo recibido durante su etapa al frente de la Hermandad y ha animado a mantener la unidad y el compromiso, “con la Hermandad por delante” y sus Titulares “siempre en el centro”.