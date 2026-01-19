El herido tuvo que ser trasladado al hospital
Una caída de moto en Mérida se salda con un hombre de 57 años herido con policontusiones
El suceso ocurrió en la avenida Felipe Corchero
Un accidente de moto ha dejado este lunes por la mañana un herido en Mérida. El suceso se ha registrado poco antes de las 08:30 horas en la avenida Felipe Corchero, a la altura del cruce del instituto Albarregas, según ha informado el Centro 112. El motorista, un hombre de 57 años, ha sufrido policontusiones tras una caída y ha sido trasladado al hospital emeritense en estado “menos grave”. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del SES y varios agentes de la Policía Local emeritense.
Extremar la precaución
Los accidentes de moto vuelven a recordar la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en vías urbanas y a primera hora, cuando el tráfico se mezcla con las prisas. Mantener la distancia de seguridad, respetar los límites, anticipar frenadas y señalizar con tiempo ayuda a reducir riesgos, mientras que en el caso de los motoristas el uso correcto del casco y equipación adecuada, así como una conducción defensiva, puede marcar la diferencia ante una caída o choque.
