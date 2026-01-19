Un cartel nacido del orgullo feminista anuncia el Carnaval Romano de Mérida 2026

Mérida ya ha desvelado el cartel anunciador del Carnaval Romano 2026, una obra titulada “Las protagonistas del Carnaval” y firmada por Ana Belén Morillo Aceñero. La presentación ha tenido lugar hoy en rueda de prensa a cargo de la edil de Festejos, Ana Aragoneses, quien ha resaltado el perfil profesional de la autora, docente de talleres artísticos y creativos, con Formación Superior en diseño gráfico y una sólida trayectoria en el ámbito de la comunicación visual. Según ha indicado la concejala, sus trabajos “siempre transmiten alma y llegan al público”, como ha ocurrido con su proyecto final de grado “cardar la lana”, premiado con la selección anual al mejor trabajo.

Intención reivindicativa

La autora ha explicado que el cartel ha nacido con una intención reivindicativa, tras detectar, en su análisis de la documentación audiovisual de ediciones anteriores, “mucha presencia femenina tanto en los desfiles carnavaleros como en las agrupaciones y muy poca presencia femenina en los carteles”. Por ello, Ana Belén ha defendido que “ya se merecen las mujeres ser las protagonistas en el cartel”, subrayando el peso que tienen en el Carnaval Romano de la capital extremeña, tanto en las agrupaciones como en el pasacalle, e incluso en la obtención de los premios.

Cartel anunciador del Carnaval Romano 2026. / Ayuntamiento de Mérida

El jurado del COAM

En cuanto al diseño, Morillo ha indicado que la estética “refleja un poco como si fuera un mosaico moderno, una especie de teselas con texturas de tela así muy carnavalera”, en el que la figura superior hace referencia a la turuta de oro y al Concurso de Agrupaciones, mientras que la inferior alude al desfile “lleno de confeti y demás”. Por su parte, la delegada de Festejos emeritense ha anunciado que el jurado del COAM se ha enviado esta misma mañana a las agrupaciones participantes, abriéndose un plazo de cinco días para presentar las alegaciones oportunas, tras el cual se dará a conocer el jurado definitivo el próximo lunes.