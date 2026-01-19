En la avenida de Extremadura
Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta
El siniestro ha provocado problemas de circulación a primera hora del lunes
Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida ha sufrido un accidente antes de las nueve de la mañana de este lunes tras colisionar con otro vehículo que salía del parking de la céntrica avenida de Extremadura, junto a la zona del Hornitos. El coche policial circulaba con las sirenas activadas en el momento del choque y, según las informaciones que han ofrecido fuentes municipales a este periódico, no ha habido que lamentar heridos, solamente daños materiales en ambos vehículos.
Tráfico regulado
El siniestro ha acaparado la atención de numerosos vecinos y conductores que se encontraban en ese instante por el mencionado espacio. Como consecuencia del impacto, el tráfico rodado se ha visto afectado durante un tiempo y ha tenido que ser regulado hasta que se han retirado los vehículos implicados y se ha restablecido la normalidad en la circulación.
- El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
- Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida
- China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
- La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa
- Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza
- Mérida se instala en el mundo friki con la venta de entradas para el Mangafest 2026