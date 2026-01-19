Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la avenida de Extremadura

Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta

El siniestro ha provocado problemas de circulación a primera hora del lunes

Colisión entre un coche policial y un vehículo en el centro.

Colisión entre un coche policial y un vehículo en el centro. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida ha sufrido un accidente antes de las nueve de la mañana de este lunes tras colisionar con otro vehículo que salía del parking de la céntrica avenida de Extremadura, junto a la zona del Hornitos. El coche policial circulaba con las sirenas activadas en el momento del choque y, según las informaciones que han ofrecido fuentes municipales a este periódico, no ha habido que lamentar heridos, solamente daños materiales en ambos vehículos.

Tráfico regulado

El siniestro ha acaparado la atención de numerosos vecinos y conductores que se encontraban en ese instante por el mencionado espacio. Como consecuencia del impacto, el tráfico rodado se ha visto afectado durante un tiempo y ha tenido que ser regulado hasta que se han retirado los vehículos implicados y se ha restablecido la normalidad en la circulación.

TEMAS

