Esta semana en Madrid
Mérida llega a Fitur en su momento turístico más ambicioso
La Feria Internacional de Turismo servirá de escaparate de todas las novedades previstas
La capital extremeña acude un año más a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra desde este miércoles, 21 de enero, hasta el domingo en Madrid, con una ambiciosa agenda destinada a reforzar su posicionamiento como destino turístico patrimonial e innovador a nivel nacional e internacional. La presencia de la ciudad se centrará en la planificación estratégica, la digitalización y la proyección exterior, con la presentación oficial de la oferta turística de Mérida prevista para el viernes 23 de enero, a las 11.15 horas, en el espacio de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura, dentro del expositor de la Junta, donde se presentará el Plan Estratégico de Turismo 2025-2030 y la oferta turística de 2026 de Emerita Augusta.
Turismo extranjero
El concejal de Turismo, Felipe González, ha señalado que este documento marcará la hoja de ruta para transformar la capital regional en un destino turístico inteligente y sostenible, alineado con las políticas nacionales, autonómicas y locales. El objetivo, ha indicado, es reforzar la competitividad del destino y garantizar un desarrollo basado en la sostenibilidad integral, la innovación tecnológica, la accesibilidad universal y una gobernanza eficiente. Con este planteamiento, el ayuntamiento emeritense pretende consolidar a la ciudad como referente en turismo patrimonial e innovador, al tiempo que impulsa su proyección internacional, una estrategia que, según ha apuntado el edil, se apoya en el crecimiento del turismo extranjero registrado en 2024 y en la intensificación de los contactos profesionales durante Fitur.
