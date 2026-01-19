El PP sitúa a Osuna como un freno para Mérida y reclama un cambio político

En un desayuno informativo con los medios de comunicación celebrado en el Hotel Ilunion Mérida Palace, en la Plaza de España, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el ayuntamiento de la capital extremeña, Santiago Amaro, ha hecho balance de la gestión municipal y ha mirado al futuro de la ciudad y a los retos que afronta. En este contexto, ha situado el crecimiento del Partido Popular en la capital autonómica como uno de los principales indicadores del desgaste del actual Gobierno socialista, asegurando que “cada vez más gente” conecta con el proyecto de su partido frente a un alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, al que ha acusado de estar “alejado de la realidad” y de gobernar sin planificación.

Cambio político

El portavoz popular ha defendido que Mérida “necesita un cambio político” y ha reconocido sentirse “muy ilusionado” ante la posibilidad de encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía si cuenta con el respaldo del partido. A su juicio, cuando no se gestiona una ciudad pensando en la ciudadanía, se generan problemas que acaban afectando al funcionamiento general del municipio. Amaro ha criticado el “clima de crispación permanente” que, según ha señalado, mantiene el regidor socialista en su relación con la Junta de Extremadura, una confrontación que ha atribuido a intereses partidistas. Frente a ello, ha reclamado lealtad institucional y cooperación entre administraciones, recordando que la Junta ha destinado más de 54 millones de euros a Mérida en 2025, además de impulsar proyectos que ha calificado como estratégicos.

El político popular Santi Amaro. / El Periódico Extremadura

Dinero de los emeritenses

En materia económica y fiscal, ha rechazado el actual modelo municipal y ha defendido que “el dinero de los emeritenses tiene que estar en el bolsillo de los emeritenses”. También ha cuestionado los presupuestos municipales para 2026, señalando que no se cumplen los objetivos previstos y que se someten a continuas modificaciones, al tiempo que ha advertido de la elevada tasa de paro en la ciudad, frente a la que ha apostado por reforzar la iniciativa privada como motor de empleo.

Decadencia de la Feria

Durante su balance, el portavoz del PP ha denunciado asimismo la “decadencia” de la Feria de Mérida, los problemas de limpieza y mantenimiento en las barriadas, los retrasos en obras municipales y la falta de planificación en determinadas decisiones urbanas y culturales. A ello ha sumado el impacto negativo que, a su juicio, están teniendo las restricciones al tráfico en el comercio del centro de la ciudad. Finalmente, Santiago Amaro ha reiterado que “la capital extremeña merece mucho más” y ha apostado por un modelo de ciudad basado en el respeto institucional, la mejora de los servicios y el impulso económico. En este sentido, ha defendido que un cambio de color político en el ayuntamiento beneficiaría a la capital y ha vuelto a mostrarse dispuesto a liderar ese proyecto desde el PP si así lo decide el partido.