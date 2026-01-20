Los lunes en Mérida serán de cine con ocho películas premiadas para reflexionar por 6 euros la entrada

El XXXVIII Ciclo de Cine en Versión Original del CineClub Forum de Mérida ha programado ocho películas internacionales premiadas en grandes festivales como Toronto, Cannes, Berlín y Venecia, que se proyectarán en los Cines Victoria cada lunes entre el 26 de enero y el 23 de marzo. La programación arrancará con Hamnet, de Chloé Zhao, un drama en el que Agnes conoce a William Shakespeare y el deseo de formar una familia se ve pronto sometido a una dura prueba, y continuará el 2 de febrero con Un simple accidente, de Jafar Panahi, donde varios personajes creen reconocer a su sádico carcelero y deciden secuestrarlo para confirmar su identidad, pese a no estar seguros de que sea él. El 9 de febrero será el turno de Valor sentimental, de Joachim Trier, centrada en un padre ausente y director de cine famoso que intenta recomponer la relación con sus hijas tras la muerte de la madre. La actividad ha sido presentada a la prensa por el programador del CineClub Forum, David Garrido, y el delegado de Cultura, Antonio Vélez, acompañados por el director del festival emeritense, Ángel Briz.

León de Oro

La programación seguirá el 23 de febrero con La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, que aborda la cuestión del genocidio en Gaza y reconstruye el caso real de Hind Rajab, incluyendo la voz de la propia protagonista en una llamada. El 2 de marzo se proyectará El sendero azul, de Gabriel Mascaro, en la que Teresa, una mujer de 77 años, emprende un viaje por el Amazonas para cumplir un último deseo antes de que el Gobierno brasileño le arrebate su libertad. El 9 de marzo llegará Bugonia, de Yorgos Lanthimos, un relato marcado por un clima de paranoia y un juego psicológico con Emma Stone y Jesse Plemons, y el 16 de marzo se verá Blue Moon, de Richard Linklater, sobre un legendario letrista que se enfrenta a un mundo que ya no valora su talento ni la aparente posibilidad del amor. El cierre será el 23 de marzo con Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, una mirada a relaciones familiares que “riman entre sí” y que recibió en 2025 el León de Oro en el Festival de Venecia.

Horarios y precios

Cada película tendrá dos pases, a las 18:30 y a las 21:00, con un precio de 6 euros. El programador del CineClub Forum, David Garrido, ha señalado que el ciclo reúne “lo mejor de lo mejor” del cine de 2025 aún no estrenado en Mérida, mientras que el edil de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado al CineClub Forum como uno de los principales activos culturales de la ciudad y un espacio de encuentro de “pensamiento crítico”, además de invitar a la ciudadanía a asistir a los films.