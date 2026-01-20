Entradas gratis para el Mérida-Pontevedra si donas sangre: día, horario y lugar

La Asociación Deportiva Mérida y el Banco de Sangre de Extremadura han organizado una colecta de sangre en el Estadio Romano José Fouto este próximo jueves 22 de enero, en la sede de Servicios Sociales (Fondo Norte). Ambas entidades han realizado un llamamiento a la participación al advertir de que “las reservas de sangre son muy preocupantes”.

Horarios

La donación se ha programado de 17:00 de la tarde a 21:30 de la noche, con acceso por la puerta de Fondo Norte (bajo las taquillas). Para animar a vecinos de la capital extremeña y también de los pueblos de alrededores, el club ha anunciado que regalará una entrada de preferencia para el partido del domingo ante el Pontevedra a cada persona que done sangre.

Los jugadores del Mérida celebrando un gol. / Javier Cintas

Juntos somos más fuertes

“Animamos a nuestros aficionados a que acudan a esta colecta de sangre que se realizará en nuestro templo y que colaboren con algo tan importante y de gran necesidad en nuestra región”. ha recalcado el club de la capital autonómica, que asimismo ha subrayado que “juntos somos más fuertes y con muy poco de cada uno podemos lograr grandes cosas”.