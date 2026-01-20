Aurelio Fernández
La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes
El nuevo comisario llega tras su etapa en Sevilla
El que fuera comisario jefe de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández, se despidió hace unas semanas de compañeros y amigos después de su jubilación, que ha puesto fin a 45 años de servicio en el cuerpo. Y la Comisaría se prepara ahora para saludar a su nuevo responsable: el cacereño Jesús Corrales Dios, que tomará posesión este martes.
Trayectoria profesional
No es un aterrizaje nuevo para él. Corrales, de 54 años, regresa a Mérida, una ciudad a la que está estrechamente vinculado tras 18 años de servicio en su Comisaría. Antes de su etapa en Almendralejo y de su último destino en Sevilla como coordinador de comisarías de distrito, fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la capital extremeña, a la que ahora vuelve para asumir la jefatura. La Comisaría encara esta etapa con un mando que conoce perfectamente la casa y la ciudad.
