La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

El que fuera comisario jefe de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández, se despidió hace unas semanas de compañeros y amigos después de su jubilación, que ha puesto fin a 45 años de servicio en el cuerpo. Y la Comisaría se prepara ahora para saludar a su nuevo responsable: el cacereño Jesús Corrales Dios, que tomará posesión este martes.

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Trayectoria profesional

No es un aterrizaje nuevo para él. Corrales, de 54 años, regresa a Mérida, una ciudad a la que está estrechamente vinculado tras 18 años de servicio en su Comisaría. Antes de su etapa en Almendralejo y de su último destino en Sevilla como coordinador de comisarías de distrito, fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la capital extremeña, a la que ahora vuelve para asumir la jefatura. La Comisaría encara esta etapa con un mando que conoce perfectamente la casa y la ciudad.