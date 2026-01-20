Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Aurelio Fernández

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

El nuevo comisario llega tras su etapa en Sevilla

Una vuelta a casa para dirigir la Comisaría que conoce desde dentro.

Una vuelta a casa para dirigir la Comisaría que conoce desde dentro. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El que fuera comisario jefe de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández, se despidió hace unas semanas de compañeros y amigos después de su jubilación, que ha puesto fin a 45 años de servicio en el cuerpo. Y la Comisaría se prepara ahora para saludar a su nuevo responsable: el cacereño Jesús Corrales Dios, que tomará posesión este martes.

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña.

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Trayectoria profesional

No es un aterrizaje nuevo para él. Corrales, de 54 años, regresa a Mérida, una ciudad a la que está estrechamente vinculado tras 18 años de servicio en su Comisaría. Antes de su etapa en Almendralejo y de su último destino en Sevilla como coordinador de comisarías de distrito, fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la capital extremeña, a la que ahora vuelve para asumir la jefatura. La Comisaría encara esta etapa con un mando que conoce perfectamente la casa y la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents