En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

Los vecinos celebran que las obras estén ya en la recta final y que la conexión entre la estación ferroviaria de Mérida y la calle Camino Viejo de Mirandilla (en las inmediaciones del polígono industrial Albarregas) vaya a ser, en cuestión de días, una realidad. La nueva pasarela elevada (una estructura metálica a modo de pequeño puente) cruzará las vías del tren para garantizar un paso seguro a peatones y ciclistas. “Por fin, este mismo mes estrenaremos la pasarela”, han señalado varios vecinos consultados por este periódico. ADIF continúa esta semana rematando los últimos trabajos de la infraestructura, unas labores que se iniciaron el pasado mes septiembre y que, si se cumplen las previsiones establecidas, quedará inaugurado en breves.

Así es la nueva pasarela peatonal y ciclista. / Ayuntamiento de Mérida

Alcalde emeritense

En una visita a las obras realizada en julio, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, subrayó el impacto que, a su juicio, tendría la infraestructura en la movilidad de la ciudad y en la conexión con la zona norte: “Con esta pasarela peatonal, los vecinos dispondrán de un nuevo itinerario peatonal y ciclista para facilitar un acceso más rápido que une el centro y los barrios de La Corchera y Los Milagros, ubicados en la Zona Norte. Esta actuación, que tiene un importe de más de dos millones de euros, está financiada con fondos europeos gracias al convenio firmado con el ayuntamiento y la Junta en el año 2022”.