Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Seguridad vial

El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito

El parte detalla un incidente con patinete eléctrico y varias colisiones sin heridos

Policía Local de Mérida.

Policía Local de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Policía Local de Mérida ha tramitado ocho atestados por siniestros viales ocurridos entre el 12 y el 18 de enero. En siete casos, las diligencias han sido por daños materiales, mientras que el octavo ha correspondido a lesiones tras la caída de un conductor de vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico) en el Paseo de Roma, según ha informado el consistorio de la capital extremeña en un comunicado. Además, durante esa semana los agentes han realizado 30 pruebas de alcohol, con 29 resultados negativos. El balance ha incluido un caso que ha derivado en un presunto delito contra la seguridad vial.

Prudencia al volante

La Policía Local de la capital autonómica ha pedido prudencia al volante y en el uso de vehículos de movilidad personal, sobre todo en zonas con tráfico y presencia de peatones. Además, ha recordado que el alcohol incrementa el riesgo de accidente y puede acarrear consecuencias penales, por lo que ha insistido en respetar las normas de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
  2. El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
  3. China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
  4. Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
  5. Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta
  6. La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa
  7. Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza
  8. Un infarto acaba con la vida de Miguel Ángel Valiente, propietario del bar Arcade, y deja muda a Mérida

El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito

El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito

Los lunes en Mérida serán de cine con ocho películas premiadas para reflexionar por 6 euros la entrada

Los lunes en Mérida serán de cine con ocho películas premiadas para reflexionar por 6 euros la entrada

En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

Entradas gratis para el Mérida-Pontevedra si donas sangre: día, horario y lugar

Entradas gratis para el Mérida-Pontevedra si donas sangre: día, horario y lugar

Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida

Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado

Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado

El PP sitúa a Osuna como un freno para Mérida y reclama un cambio político

El PP sitúa a Osuna como un freno para Mérida y reclama un cambio político
Tracking Pixel Contents