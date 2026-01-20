Seguridad vial
El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito
El parte detalla un incidente con patinete eléctrico y varias colisiones sin heridos
La Policía Local de Mérida ha tramitado ocho atestados por siniestros viales ocurridos entre el 12 y el 18 de enero. En siete casos, las diligencias han sido por daños materiales, mientras que el octavo ha correspondido a lesiones tras la caída de un conductor de vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico) en el Paseo de Roma, según ha informado el consistorio de la capital extremeña en un comunicado. Además, durante esa semana los agentes han realizado 30 pruebas de alcohol, con 29 resultados negativos. El balance ha incluido un caso que ha derivado en un presunto delito contra la seguridad vial.
Prudencia al volante
La Policía Local de la capital autonómica ha pedido prudencia al volante y en el uso de vehículos de movilidad personal, sobre todo en zonas con tráfico y presencia de peatones. Además, ha recordado que el alcohol incrementa el riesgo de accidente y puede acarrear consecuencias penales, por lo que ha insistido en respetar las normas de tráfico.
