En la Puerta de la Villa
Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
La apertura se ha hecho esperar por las obras
Vips abre mañana al público su primer restaurante en la capital regional. La apertura estaba prevista para las pasadas Navidades, aunque finalmente se ha retrasado debido a los trabajos de los albañiles para ultimar la reforma del interior del local. El establecimiento se sitúa en la Puerta de la Villa, en un inmueble que durante años fue sede de una sucursal bancaria de la antigua Caja Madrid y que se ha sometido a una profunda renovación para adaptarse a su nuevo uso.
Contando las horas
En este caso, Vips desembarca en uno de los enclaves más céntricos y transitados de Mérida, con una propuesta culinaria basada en hamburguesas, sándwiches, tortitas, costillas y otros productos característicos de la cadena. Con motivo de su llegada, el miércoles dará tortitas gratis entre las 17.30 y las 20.30 horas. El Grupo Vips es una compañía de restauración con implantación en toda España y presencia también en Portugal, que gestiona marcas como Vips, Vips Smart, Ginos o Starbucks, y la localidad ya cuenta las horas para que vecinos y turistas puedan sentarse a la mesa y saborear sus platos.
