La insignia la ha colocado el gruista

Una bandera del FC Barcelona “se cuela” en la obra del Mercado de Calatrava de Mérida

Entre vallas y maquinaria, la enseña azulgrana se lleva todas las miradas de los viandantes

Una bandera del Barcelona sorprende en una valla de la obra del Calatrava.

Una bandera del Barcelona sorprende en una valla de la obra del Calatrava. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una bandera del Barça, en el lugar más inesperado. Decenas de ciudadanos se han percatado en los últimos días de que en una de las vallas que delimitan las obras del antiguo Mercado de Calatrava cuelga una insignia azulgrana, situada además en un tramo muy expuesto a las miradas de los viandantes. El detalle, tan visible como sorprendente, ha corrido de boca en boca en la capital extremeña. Según ha podido saber este periódico, la enseña la ha colocado el gruista a modo de broma y algunos compañeros suyos del Real Madrid han comentado, también en tono distendido y con risas, que pronto “la vamos a quitar”.

Una bandera del Barcelona sorprende en una valla de la obra del Calatrava.

Una bandera del Barcelona sorprende en una valla de la obra del Calatrava. / Alberto Manzano

Museo de la Historia y Arqueología

La escena se enmarca en la rehabilitación del antiguo Mercado de Calatrava, cuyos trabajos comenzaron el pasado noviembre para transformarlo en el Museo de la Historia y Arqueología de Mérida, una actuación que ha devuelto la actividad al edificio tras más de siete años y medio cerrado a cal y canto. La intervención la ejecuta Ferrovial Construcción S.A., tiene un plazo estimado de 12 meses y cuenta con una inversión de 3.585.104 euros procedente de los fondos europeos Next Generation, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

