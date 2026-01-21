El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado el proyecto de adecuación y acondicionamiento turístico del embalse de Proserpina por un importe de 429.550 euros a la unión temporal de empresas Arex SL-Codelsur SL con un plazo de ejecución de tres meses. El ámbito de actuación comprende una parcela municipal ubicada en la avenida del Lago frente al Museo del Agua, según ha informado este miércoles el consistorio de la capital regional. Las obras que se pretenden realizar son de rehabilitación y adecuación de los distintos chiringuitos, de los caminos anexos a estos y de la zona de aparcamiento del museo. Estarán terminadas antes del próximo verano.

Además se adecuarán los caminos anexos a estos espacios para que sean totalmente accesibles, no solo como itinerarios accesibles entre ellos si no también con acceso al agua, por lo que también se proyectan dos zonas estanciales de playa, una de ellas accesible. Las obras consistirán también en el acondicionamiento de la zona de baño, con dotación de playa y espacios e itinerarios, equipamientos de las playas para que sean completamente accesibles, instalación de contenedores de recogida selectiva de residuos y nuevos equipamientos para la zona de pernocta de vehículos y de aparcamientos.

El Museo del Agua lleva un tiempo sin explotación, pero tiene todas las instalaciones y requerimientos que se necesitan para albergar un espacio destinado a aparcamientos de coches y motos y otro para la zona de pernocta de vehículos vivienda, ha asegurado el ayuntamiento de la capital regional. Además, ha justificado que está "perfectamente" concebido para que desde las instalaciones se genere un paso peatonal, sin peligros y accesible hasta los chiringuitos y playas.

El contrato se enmarca dentro del el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, denominado 'Mérida arqueológica, natural e inteligente' en el contexto del relevante Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondo NextGeneration de la Unión Europea.