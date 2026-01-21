Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nueva convocatoria del programa Crisol

Formación en Mérida con prácticas para entrar al mercado laboral en dos perfiles muy demandados

Inscripción e información a través de teléfono y correo

Acción formativa del programa Crisol en la capital extremeña.

Acción formativa del programa Crisol en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Programa Crisol (Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social) pondrá en marcha dos nuevas acciones formativas en Mérida durante 2026, una centrada en Atención Higiénico-Sanitaria y otra de Cajero-Reponedor. El objetivo es mejorar las oportunidades de acceso al empleo en perfiles con demanda en la ciudad.

Fechas y cursos

La primera formación comenzará el 2 de marzo con el curso Atención higiénico-sanitaria de personas dependientes, orientado a “capacitar al alumnado en los cuidados básicos, la atención personal y las normas de higiene y seguridad” para personas que requieren cuidados en periodos hospitalarios, en el domicilio o en instituciones residenciales. La segunda arrancará el 4 de mayo con el curso de Cajero-reponedor, dirigido a adquirir competencias para la atención al cliente, el manejo de caja, la reposición de productos y la organización, según ha informado el ayuntamiento de la capital regional.

Noticias relacionadas y más

Modalidad presencial

Cada curso contará con 75 horas de formación teórico-práctica y 40 horas de prácticas en empresas emeritenses, hasta completar 115 horas, con 40 plazas en total (una veintena por curso). Ambas formaciones se impartirán en horario de mañana (de 09:30 a 13:30 horas), en modalidad presencial, combinando teoría y práctica para favorecer un aprendizaje individualizado. El Programa Crisol está financiado por el Fondo Social Europeo Plus y las personas interesadas pueden informarse en los teléfonos 924 374 265 y 661 445 047 o en el correo electrónico programa.crisol@merida.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
  2. China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
  3. Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
  4. Mérida se llenará de deporte y solidaridad con más de mil corredores entre sus monumentos
  5. Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
  6. Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta
  7. La Junta de Extremadura celebra la llegada de Jinhong Gas y ve en Mérida una puerta a Europa
  8. Un joven de 31 años se cae del patinete en Mérida y queda herido grave al golpearse la cabeza

Formación en Mérida con prácticas para entrar al mercado laboral en dos perfiles muy demandados

Formación en Mérida con prácticas para entrar al mercado laboral en dos perfiles muy demandados

El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito

El informe policial resume una semana en Mérida con ocho atestados, 30 pruebas de alcohol y un presunto delito

Los lunes en Mérida serán de cine con ocho películas premiadas para reflexionar por 6 euros la entrada

Los lunes en Mérida serán de cine con ocho películas premiadas para reflexionar por 6 euros la entrada

En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

Entradas gratis para el Mérida-Pontevedra si donas sangre: día, horario y lugar

Entradas gratis para el Mérida-Pontevedra si donas sangre: día, horario y lugar

Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida

Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado

Agustín Delgado deja el mando en la Cofradía Infantil de Mérida tras ser elegido diputado
Tracking Pixel Contents