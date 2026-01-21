Formación en Mérida con prácticas para entrar al mercado laboral en dos perfiles muy demandados

El Programa Crisol (Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social) pondrá en marcha dos nuevas acciones formativas en Mérida durante 2026, una centrada en Atención Higiénico-Sanitaria y otra de Cajero-Reponedor. El objetivo es mejorar las oportunidades de acceso al empleo en perfiles con demanda en la ciudad.

Fechas y cursos

La primera formación comenzará el 2 de marzo con el curso Atención higiénico-sanitaria de personas dependientes, orientado a “capacitar al alumnado en los cuidados básicos, la atención personal y las normas de higiene y seguridad” para personas que requieren cuidados en periodos hospitalarios, en el domicilio o en instituciones residenciales. La segunda arrancará el 4 de mayo con el curso de Cajero-reponedor, dirigido a adquirir competencias para la atención al cliente, el manejo de caja, la reposición de productos y la organización, según ha informado el ayuntamiento de la capital regional.

Modalidad presencial

Cada curso contará con 75 horas de formación teórico-práctica y 40 horas de prácticas en empresas emeritenses, hasta completar 115 horas, con 40 plazas en total (una veintena por curso). Ambas formaciones se impartirán en horario de mañana (de 09:30 a 13:30 horas), en modalidad presencial, combinando teoría y práctica para favorecer un aprendizaje individualizado. El Programa Crisol está financiado por el Fondo Social Europeo Plus y las personas interesadas pueden informarse en los teléfonos 924 374 265 y 661 445 047 o en el correo electrónico programa.crisol@merida.es.