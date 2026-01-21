Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 200.000 euros de inversión

Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas

Permitirá simular escenarios de crecimiento urbano y decidir dónde ubicar infraestructuras

Vista de una barriada de la capital extremeña.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación la implantación del Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGM), tras publicar el anuncio en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se trata de una herramienta digital destinada a reforzar la gestión, el análisis y la planificación del territorio municipal mediante tecnología geoespacial, modelado y la IA.

Simular escenarios futuros

El SIGM permitirá centralizar datos y convertir información compleja en mapas y representaciones visuales e interactivas, integrando datos sobre suelos, infraestructuras, población y factores ambientales. Entre sus funcionalidades se incluyen el análisis espacial y el modelado territorial para detectar zonas de riesgo, evaluar el impacto de actuaciones urbanísticas, definir la localización óptima de infraestructuras y simular escenarios futuros ligados al crecimiento urbano y a cambios en el uso del suelo. El proyecto también contempla fórmulas de participación ciudadana mediante mapas interactivos y la recogida de aportaciones, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo más transparente y ajustado a las necesidades de la población. Además, incorporará soluciones basadas en IA para la inspección del espacio público, a través del análisis automático de imágenes geolocalizadas, con el fin de optimizar la gestión de espacios y edificios.

Presupuesto

El presupuesto base de licitación asciende a 199.942,97 euros, el plazo de ejecución es de 36 meses y la presentación de ofertas finaliza el 6 de febrero de 2026, según ha señalado el consistorio de la capital extremeña en un comunicado de prensa, que enmarca la iniciativa en un “paso decisivo” hacia una administración “más innovadora, eficiente y sostenible”.

TEMAS

