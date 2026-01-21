El debate político
Las imágenes del pleno que dio luz verde a la Zona de Bajas Emisiones en Mérida
La sesión plenaria que dividió al ayuntamiento
El pleno municipal de este miércoles, que se ha prolongado durante más de dos horas, ha dejado algunas de las imágenes más destacadas de la sesión en la que el Ayuntamiento de Mérida ha sacado adelante el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la ordenanza que la regulará, unas medidas que marcarán la movilidad y la convivencia, especialmente en el casco histórico de la capital extremeña. La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas fallecidas en los terribles accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en nuestro país (Andalucía y Cataluña).
La aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones abre actualmente un plazo de alegaciones, mientras que el Gobierno local ha asegurado que su implantación será progresiva, irá acompañada de una amplia campaña informativa y no aplicará sanciones en una primera fase ni ampliará las zonas afectadas. El proyecto y la ordenanza han salido adelante únicamente con el voto favorable del partido Socialista con la abstención de Partido Popular y Unidas por Mérida y el voto en contra de XMérida y Vox, en un pleno marcado por el debate político y que ha dejado momentos destacados, que se recogen en esta galería de El Periódico Extremadura con las mejores imágenes de la sesión plenaria celebrada en el consistorio.
