El Vips de Mérida ya está abierto y crea 35 puestos de trabajo: así es el local por dentro

El nuevo restaurante Vips ha abierto este miércoles sus puertas en uno de los enclaves más emblemáticos de Mérida, la Puerta de la Villa, en el local de la calle Santa Eulalia que durante años albergó una sucursal bancaria. En sus primeros minutos de actividad, el establecimiento ha despertado una gran expectación, con la presencia de curiosos y aficionados a la gastronomía que han podido conocer el interior del local, su decoración y disfrutar de tortitas gratuitas. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado las instalaciones en la mañana acompañado por la concejala de Comercio, Laura Iglesias.

Interior del restaurante Vips tras su apertura en el centro. / Ayuntamiento de Mérida

Tercera franquia

Durante la visita institucional, las autoridades políticas han recorrido el interior del negocio guiadas por responsables de la empresa, que les han mostrado el restaurante y el resultado de la profunda reforma del inmueble. Por su parte, el director de Operaciones de Bocatex, Raúl Muñoz, ha destacado que esta apertura supone la tercera franquicia de Vips en Extremadura, con cuatro establecimientos en total en la región, y permitirá la creación de 35 puestos de trabajo en la capital regional.

