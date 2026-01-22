Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La muerte a través de la mirada del sacerdote de Mérida y escritor Jesús Sánchez Adalid

“Buscando la luz”, una serie documental de tres capítulos rodada en Extremadura

Imagen promocional de “Buscando la luz”, la serie documental de Jesús Sánchez Adalid presentada en FITUR.

Imagen promocional de “Buscando la luz”, la serie documental de Jesús Sánchez Adalid presentada en FITUR. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El sacerdote adscrito a la basílica de Santa Eulalia y canónigo del Cabildo de la Concatedral de Santa María de Mérida, además de escritor extremeño, Jesús Sánchez Adalid presentará este viernes en FITUR la serie documental “Buscando la luz”, un ambicioso proyecto audiovisual que está rodado íntegramente en la región y que une ciencia, historia, arte y testimonios reales para abordar una de las grandes preguntas del ser humano: qué hay al otro lado del umbral de la muerte.

Viaje íntimo y universal

La presentación tendrá lugar en el stand de Extremadura de la Feria Internacional de Turismo, donde Sánchez Adalid dará a conocer este trabajo concebido como un viaje íntimo y universal, que analizará con rigor científico y profundidad filosófica el misterio de la muerte y la posible continuidad de la conciencia. El proyecto se alejará de cualquier enfoque sensacionalista.

Fachada del estand de Extremadura en Firur 2026.

Fachada del estand de Extremadura en Firur 2026. / Juan José Ventura

35 minutos

“Buscando la luz” es una serie documental original de tres episodios, de 35 minutos cada uno, con guion de Adalid y producida por ADALID MJC Producciones. La obra se apoya en la investigación en lengua española más relevante realizada hasta la fecha sobre las experiencias cercanas a la muerte y cuenta con la participación de profesionales de reconocido prestigio, como la doctora Luján Comas, especialista en anestesiología y reanimación y presidenta de la Fundación Icloby, o Xavier Melo, doctor en Economía Aplicada e investigador, además de testimonios clínicos de alto impacto humano.

Noticias relacionadas y más

Crisis de sentido

La serie está dirigida por el realizador extremeño Manuel Gómez Cano, con la colaboración de Canovisión, y se rueda íntegramente en Extremadura, poniendo en valor su patrimonio natural, histórico y espiritual como escenario de un relato de alcance universal. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, “Buscando la luz” se plantea como una experiencia audiovisual que invita a la reflexión en un contexto marcado por el miedo a la muerte y la crisis de sentido.

