Una inversión millonaria refuerza la defensa de Mérida contra los ciberataques

Una nueva red de telecomunicaciones de última generación conectará todos los edificios municipales de Mérida con el objetivo de mejorar los servicios públicos y reforzar la seguridad, gracias a una inversión de más de 2,8 millones de euros. El proyecto ha sido presentado por el portavoz municipal y delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, quien ha destacado que se trata de “la red más avanzada de Extremadura”. La actuación, adjudicada a Telefónica y con una duración de cinco años, permitirá modernizar por completo la infraestructura tecnológica del ayuntamiento, mejorando la coordinación interna y la atención a la ciudadanía. Según ha dicho Fuster, la iniciativa supone “un cambio integral del sistema nervioso digital” del consistorio, que facilitará una comunicación más rápida, segura y eficaz entre las áreas públicas.

El proyecto contempla la creación de una red corporativa integrada, diseñada desde su origen bajo criterios de seguridad, eficiencia y alta disponibilidad, que conectará 35 edificios municipales y a unos 500 empleados públicos. La nueva infraestructura unifica y moderniza los sistemas existentes bajo un único modelo tecnológico, con redes de banda ancha de hasta 10 Gb en las principales sedes municipales, ha informado este jueves el ayuntamiento de la capital autonómica.

Acto de presentación del nuevo proyecto municipal de telecomunicaciones. / Ayuntamiento de Mérida

Datos personales de la ciudadanía

La red incorpora estándares de ciberseguridad de nivel empresarial para garantizar la protección de la información municipal y de los datos personales de la ciudadanía. Además, contribuirá a la reducción de costes operativos, a una mayor fiabilidad de los servicios y al impulso de proyectos vinculados a la administración electrónica, los pagos telemáticos, el turismo digital y la inclusión digital. En la presentación también ha participado el director de Telefónica en la Extremadura, Manuel Velardo, quien ha subrayado la importancia de monitorizar permanentemente la seguridad de la red para responder ante posibles ataques.