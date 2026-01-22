Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaDetenidos en BadajozIncendios en viviendasJesús LambrettaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Telefónica llevará a cabo el despliegue del sistema

Una inversión millonaria refuerza la defensa de Mérida contra los ciberataques

La nueva red de telecomunicaciones del ayuntamiento emeritense conectará 35 edificios municipales y dará servicio a 500 funcionarios

La ciberseguridad, eje del nuevo sistema tecnológico municipal.

La ciberseguridad, eje del nuevo sistema tecnológico municipal. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una nueva red de telecomunicaciones de última generación conectará todos los edificios municipales de Mérida con el objetivo de mejorar los servicios públicos y reforzar la seguridad, gracias a una inversión de más de 2,8 millones de euros. El proyecto ha sido presentado por el portavoz municipal y delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, quien ha destacado que se trata de “la red más avanzada de Extremadura”. La actuación, adjudicada a Telefónica y con una duración de cinco años, permitirá modernizar por completo la infraestructura tecnológica del ayuntamiento, mejorando la coordinación interna y la atención a la ciudadanía. Según ha dicho Fuster, la iniciativa supone “un cambio integral del sistema nervioso digital” del consistorio, que facilitará una comunicación más rápida, segura y eficaz entre las áreas públicas.

10 Gb

El proyecto contempla la creación de una red corporativa integrada, diseñada desde su origen bajo criterios de seguridad, eficiencia y alta disponibilidad, que conectará 35 edificios municipales y a unos 500 empleados públicos. La nueva infraestructura unifica y moderniza los sistemas existentes bajo un único modelo tecnológico, con redes de banda ancha de hasta 10 Gb en las principales sedes municipales, ha informado este jueves el ayuntamiento de la capital autonómica.

Noticias relacionadas

Acto de presentación del nuevo proyecto municipal de telecomunicaciones.

Acto de presentación del nuevo proyecto municipal de telecomunicaciones. / Ayuntamiento de Mérida

Datos personales de la ciudadanía

La red incorpora estándares de ciberseguridad de nivel empresarial para garantizar la protección de la información municipal y de los datos personales de la ciudadanía. Además, contribuirá a la reducción de costes operativos, a una mayor fiabilidad de los servicios y al impulso de proyectos vinculados a la administración electrónica, los pagos telemáticos, el turismo digital y la inclusión digital. En la presentación también ha participado el director de Telefónica en la Extremadura, Manuel Velardo, quien ha subrayado la importancia de monitorizar permanentemente la seguridad de la red para responder ante posibles ataques.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
  2. China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
  3. Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
  4. Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
  5. El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
  6. La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
  7. Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas
  8. Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta

Una inversión millonaria refuerza la defensa de Mérida contra los ciberataques

Una inversión millonaria refuerza la defensa de Mérida contra los ciberataques

Mérida se mete de lleno en el Carnaval Romano y abre inscripciones para el gran desfile y la gala Drag Queen

Mérida se mete de lleno en el Carnaval Romano y abre inscripciones para el gran desfile y la gala Drag Queen

Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela

Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela

La muerte a través de la mirada del sacerdote de Mérida y escritor Jesús Sánchez Adalid

La muerte a través de la mirada del sacerdote de Mérida y escritor Jesús Sánchez Adalid

Osuna defiende la ZBE en Mérida: "No hay afán recaudatorio"

Osuna defiende la ZBE en Mérida: "No hay afán recaudatorio"

Las imágenes del pleno que dio luz verde a la Zona de Bajas Emisiones en Mérida

Las imágenes del pleno que dio luz verde a la Zona de Bajas Emisiones en Mérida

El Vips de Mérida ya está abierto y crea 35 puestos de trabajo: así es el local por dentro

El Vips de Mérida ya está abierto y crea 35 puestos de trabajo: así es el local por dentro

La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas

La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
Tracking Pixel Contents